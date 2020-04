CHEF RUBIO CHOC SU CORONAVIRUS/ “Generazione Edipo, spende e fo*te terra e genitori”

Pubblicità

Chef Rubio torna a far discutere. Il cuoco e conduttore tv spesso ha scatenato polemiche con le sue esternazioni sui social, e stavolta si è scagliato contro i figli dei ricoverati nelle Rsa che sono finiti nel vortice del contagio da coronavirus. Lo spunto sono state le dichiarazioni dell’Oms che ha evidenziato come la metà dei morti in Europa sia stata registrata all’interno delle case di cura. E secondo Chef Rubio, la causa va ricercata nella scarsa cura che i figli hanno riservato ai loro genitori: “” Se la metà dei morti per Covid-19 sono, come dice l’Oms Europa, anziani parcheggiati dai figli nelle case di riposo, si può asserire che la generazione Edipo che ha scialacquato tutto negli anni ’80, oltre ad aver fot…o la madre terra, ha ammazzato i propri genitori “. Un tweet molto pesante che ha scatenato la reazione dei followers, che hanno invitato il cuoco a non fare di tutta l’erba un fascio e anche di avere più rispetto verso chi ha visto morire un genitore nelle Rsa e deve ora combattere anche col senso di colpa.

Pubblicità

“CHEF RUBIO, RAGIONAMENTO NON VALE PER TUTTI”