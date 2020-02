Chi c’era nel primo logo di Apple? L’immagine adottata prima della mela morsicata era…

A Chi Vuol Essere Milionario la domanda che viene posta oggi 19 febbraio 2020 al concorrenti di 33 anni Stefano Calligione per il valore di 15000 euro è la seguente “Chi c’era nel primo logo di Apple?”. Il concorrente tra le risposte messe a disposizione da Gerry Scotti ha le seguenti: Nicola Tesla, Alan Turing, Robin Hood, Isaac Newton. La risposta esatta è Isaac Newton! Infatti inizialmente Steve Jobs con i suoi soci scelsero proprio il volto del famosissimo fisico Isaac Newton ritratto la mela attaccata all’albero sulla testa per rappresentare la Apple dei primi periodi. Una curiosità a riguardo: solo successivamente in un restyling di immagine aziendale la Apple optò per un cambio radicale e scelse di tenere la sola mela morsicata, che poi diventerà anno dopo anno uno dei marchi più importanti e più conosciuti al mondo.

