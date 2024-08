Dal punto di vista professionale conosciamo tutto di Alain Delon, icona del cinema mondiale, di origine francese. L’uomo, di 88 anni, è stato un volto capace di attirare telespettatori e donne nel corso della sua vita: ha avuto infatti tantissimi amori, che hanno contraddistinto la sua esistenza. Allo stesso tempo Delon è stata una figura misteriosa e piena di segreti o forse sarebbe il caso di chiamarle curiosità: cose che non tutti conoscono della sua vita e che ora andremo a scoprire insieme.

Nonostante le tante storie avute nel corso della sua vita, Alain Delon ebbe solo una moglie: Nathalie Delon. La donna e l’attore si conobbero nel 1962 e due anni dopo si sposarono, mentre lei era già incinta del loro primo figlio, Anthony. Il matrimonio durò poco: lui si innamorò infatti di un’altra e pochissimi anni dopo si legò appunto ad un’altra donna, nonostante Nathalie rimase sempre una figura di riferimento per lui. Facendo un passo indietro, la seconda curiosità su Alain Delon che andiamo a scoprire riguarda il suo primo figlio: questo nacque nel 1962 dalla relazione con la cantante Nico. Il ragazzo, chiamato Christian Aaron Boulogne, venne poi adottato dalla mamma dell’attore, che lo crebbe: lui, però, non lo riconobbe mai.

Alain Delon, curiosità sull’attore: la politica…

Alain Delon è stato a lungo appassionato anche di politica, tanto da definirsi un gollista e nazionalista. Nel 1981 ha sostenuto Valery Giscard d’Estaing ed è stato amico di Le Pen, dichiarando il sostenere il Front National. La quarta curiosità che andiamo a scoprire sull’attore riguarda la sua omofobia: nel 2013 dichiarò in un’intervista a France 5 che l’omosessualità è contro natura. Infine, tra le curiosità che possiamo citare parlando di Alain Delon non possiamo non citare la sua popolarità in Cina: si tratta infatti di uno dei pochi attori francesi conosciuti a Pechino. Ma perché è così noto in terra cinese? Perché il film Zorro è stato uno dei primi europei ad arrivare in Oriente, dunque questo accrebbe la sua popolarità.