Tutto su Amal, la corteggiatrice di Michele Longobardi a Uomini e Donne

Amal, la corteggiatrice di Uomini e Donne, protagonista della puntata del 21 novembre 2024. Bellissima, dopo aver provato a conoscere Alessio Pecorelli, ha scelto di uscire solo con Michele Longobardi che non ha mai nascosto di considerarla la più bella tra le corteggiatrici e di avere un vero debole nei suoi confronti. Tuttavia, il feeling iniziale, ha lasciato, con il tempo, spazio a dubbi vari. Michele Longobardi, nella puntata odierna, si accomoda al centro dello studio e annuncia che non ha vissuto esterne romantiche ed emozionanti.

Maria De Filippi, così, trasmette l’esterna con Amal: Michele voleva togliersi qualche dubbio e chiarire la situazione con Amal che, però, appare visibilmente nervosa e il clima si accende. “Hai sbagliato tutto” e in studio spiega “Avevo delle cose scritte nel telefono per lei. Abbiamo 40 minuti di tempo per vederci, lei in 3 minuti mi dice ‘non ho altro da dire’ e se ne va. Ho dato 100 dimostrazioni in più a te e ti comporti così? Sei fatta malissimo!“.

Amal lascia Uomini e Donne: la scelta dopo lo scontro con Michele Longobardi

In studio, l’atmosfera si infiamma e Amal discute sia con Michele Longobardi che con Veronica, l’altra corteggiatrice di Longobardi. “Venendo io da te per chiederti scusa e riprenderti, ho dimostrato di saper uscire dal mio orgoglio“, le parole del tronista. “Siete ridicole tutte e due. Non vi rendete conto della tiritera che avete generato. Io sto a guardare qui e vedo solo due ragazze che pensano solo a litigare“, sbotta Mery, un’altra corteggiatrice di Michele.

L’atteggiamento di Amal non convince e, rivolgendosi a Maria De Filippi, le fa una domanda diretta: “Tu pensi che io sia qui a fingere?”. “Sì, per la televisione”, risponde schietta Maria. Tutto il pubblico critica l’atteggiamento di Amal e Michele spiega di non essersi mai fidato. Di fronte a tanta diffidenza nei suoi confronti, Amal decide di eliminarsi mentre Michele appare deciso a non andare via.

