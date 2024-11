Tutto su Andrea Dianetti: da Amici al successo

Attore e conduttore, Andrea Dianetti è stato un ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nato a Roma il 9 maggio 1987, con la passione per la recitazione, decide di partecipare nella categoria attori ad Amici arrivando ad un passo dalla vittoria. La scuola di Maria De Filippi rappresenta un trampolino di lancio per la sua carriera che, nel tempo, lo porta a lavorare nel mondo del cinema e della televisione in serie come Camera Cafè, I Cesaroni e La ladra.

Contemporaneamente, ha lavorato anche in tv: nel 2013 è inviato speciale del Music Summer Festival con Diana Del Bufalo. Nel 2019 ha fatto parte del muro dei cento giudici di All Together Now, mentre nel 2022 Dianetti raggiunge il secondo posto a Tale e Quale Show. Inoltre, ha condotto il GF Party e Lo Zecchino D’oro. Attualmente, invece, è a teatro con il monologo comico “Non ci pensare”.

Andrea Dianetti e il rapporto con l’ansia

Nel monologo comico “Non ci pensare”, Andrea Dianetti parla di ansia che ha spesso influenzato la sua vita come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv. “Sicuramente quello che mi ha spinto è l’ansia. Mi sono accorto che in molte cose della mia vita, della nostra vita, l’ansia la faceva da padrona e quindi mi sono detto: ‘ma sai che c’è? Facciamone uno spettacolo, così ci scherziamo sopra’. Lì è partito il campanello”, le parole di Dianetti.

Ripercorrendo la sua carriera, infine, ha detto: ““Amici è stato sicuramente un grande trampolino di lancio. Mi ha catapultato ad un pubblico di milioni di telespettatori, perché all’epoca veramente i telespettatori erano pari a quelli che guardano il Festival di Sanremo. Mi ha portato in una realtà estrema e la difficoltà era poi tornare ad una realtà che era quella quotidiana, più umile”, le parole a Superguidatv.