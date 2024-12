Bruno Vespa è tra i volti più noti del panorama televisivo; un vanto che non riguarda unicamente l’esperienza quasi trentennale al timone di Porta e Porta ma soprattutto la carriera di spicco nel mondo del giornalismo. La notorietà acquisita dal conduttore porta chiaramente i riflettori anche sulla vita privata, sull’amore nella sua vita che invariabilmente corrisponde alla donna che lo accompagna da un’intera vita, la moglie Augusta Iannini.

Ma chi è Augusta Iannini oltre ad essere la moglie di Bruno Vespa? Pur non essendo una personalità nota del mondo della tv vanta ugualmente una carriera di spicco. Per anni si è dedicata al settore giuridico, occupando anche diverse cariche prestigiose in ambito internazionale; nella seconda parte della sua vita professionale si è specializzata invece in ambito imprenditoriale con particolare riferimento al settore immobiliare.

Augusta Iannini, moglie di Bruno Vespa: “Le nostre passioni e interessi…”

Sia Bruno Vespa che sua moglie Augusta Iannini sono personalità di spicco e al contempo discrete, proprio a proposito di ciò che riguarda l’amore che li unisce e il decorso della quotidianità che ormai condividono da decenni. Il primo incontro tra i due risale infatti ai primi anni sessanta; arrivano così al grande passo del matrimonio nel 1975 consacrando l’unione con la nascita dei due figli Federico e Alessandro. Rare sono le interviste di Augusta Iannini – moglie di Bruno Vespa – ma in diverse occasioni ha impreziosito il racconto dell’amore per il giornalista con qualche piccolo aneddoto e commento. “Una vita insieme tra passioni e interessi” – ha raccontato in un’intervista la moglie di Bruno Vespa – “Lui ama la lirica, io il cinema: interessi anche diversi, ma non ci annoiamo mai”.