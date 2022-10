Chi è Bonnie Tyler con “Total eclipse of the heart”, Arena Suzuki/ Un successo da 40 anni

Chi è Bonnie Tyler, cantante gallese

La cantante Bonnie Tyler sarà sul palco dell’Arena di Verona in occasione della terza e ultima puntata di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, in onda questa sera, sabato 1° ottobre, su Rai 1. Bonnie Tyler si esibirà con la canzone “Total eclipse of the heart”. Il brano, che quest’anno compie quarant’anni, ebbe un grande successo mondiale negli anni ’80. La canzone venne scritta pensando ai vampiri: Jim Steinman, l’autore del brano, in un primo tempo la scrisse per un musical basato su Nosferatu, il titolo in origine era “Vampires in Love”. In un’intervista concessa tempo fa a Rolling Stone, Steinman rivelò che si sorprese molto quando gli venne proposto di lavorare insieme a Bonnie Tyle: “Fui un po’ sorpreso quando me lo chiesero, ma il mio secondo pensiero fu che proprio per questo motivo era una vera sfida. Pensavo che lei avesse una delle voci più appassionate che avessi mai sentito nel rock ‘n’ roll dai tempi di Janis Joplin”.

Bonnie Tyler: il successo di Total eclipse of the heart

Jim Steinman ha inoltre rivelato che dietro alla scrittura di “Total Eclipse of the Heart” c’era l’idea di una eclissi lunare: “La maggior parte delle canzoni pop parla del lato lirico dell’amore, del lato piacevole. A me è sempre piaciuto scrivere dell’altro lato, del lato più oscuro. Un’eclissi sembrava l’immagine perfetta per descrivere quando qualcuno è totalmente sopraffatto dall’amore. È come un’eclissi. Non c’è più luce”. La canzone interpretata a Bonnie Tyler ha venduto, negli anni, 6 milioni di dischi e oggi può contare su YouTube 767 milioni di visualizzazioni. “Total Eclipse of the Heart” è stata usata nella colonna sonora di molti film e serie tv di successo, tra cui ricordiamo: il film “Passo a due”, la serie a cartoni animati “Futurama”, le serie “Nip/Tuck”, “Glee”, “Romanzo criminale – La serie” e “Grey’s Anatomy”.

