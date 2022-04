Chi è Calma di Amici 21/ Dopo l’eliminazione:”Ho una pace dentro che mi disarma”

Da Amici 21 a Verissimo, Calma torna a raccontarsi

Torna il consuetudinario doppio appuntamento tv di Verissimo previsto nel weekend, sabato 2 e domenica 3 aprile, per i telespettatori delle reti Mediaset. E in occasione della messa in onda del talk-show condotto da Silvia Toffanin, torna a raccontarsi in tv Calma al secolo Marco Barbieri: eliminato da Amici 21 al secondo serale dello show di Canale 5, l’ex pupillo di Rudy Zerbi risponde alle curiosità generali sul suo conto. Originario di Pesaro, il cantante 23enne rende noto che Calma è uno pseudonimo pensato per esorcizzare la sua guerra interiore, che rappresenta di fatto l’essenza della sua musica. Nonostante sia uscito presto dalla competizione serale di Amici 21 -come stabilito dalle votazioni espresse dai 3 giudici adibiti al serale di Amici 21, Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto Di Savoia- per molti telespettatori lui ha lasciato il segno al talent di Maria De Filippi. Basti pensare al duetto in collaborazione con il compagno di squadro LDA in arte Luca D’Alessio, registrato al primo serale di Amici 21 del 19 marzo 2022, sulle note di Vento d’estate di Max Gazzé, dov’è emersa una tra le sue qualità musicali di spicco, il graffiato del timbro di voce.

Calma e il messaggio dopo l’eliminazione ad Amici 21

Nella celebre scuola di Maria De Filippi, Calma in arte Marco Barbieri ha inoltre lasciato il segno rilasciando l’inedito dal titolo Routine, che in tv si presenta come tappeto musicale ricorrente a Uomini e donne della produttrice e conduttrice tv di Canale 5, Maria De Filippi. Riattivandosi su Instagram, in un nuovo post condiviso in rete, Calma ha reso noto di essere finalmente sulla buona strada per un equilibrio interiore. “Ripenso alle notti della mia vita passate con i botti nel cuore e nella mente sognando di vivere un’esperienza simile. C’è una pace dentro me che mi disarma. Provo gratitudine infinita. -fa sapere nel dettaglio il cantante, nella descrizione di uno stato rilasciato su Instagram, post-Amici 21, in cui si dichiara grato al talent.- Ci sono un’infinità di persone che hanno reso tutto questo possibile. Dagli autisti, ai fonici fino ai nostri coach. Raffaella, Antonella, Agnese, Chiara, Giovanni. Vi devo tanto. A Maria. Per avermi capito. Quando ho preso quel banco, era un momento della mia vita in cui ero sull’orlo di abbandonare la musica. Ci avevo litigato. Ci davamo le spalle. Poi quel fulmine a ciel sereno ha illuminato di nuovo la mia strada. E un grazie speciale va a @giordanaangi e @mamogiovenco , che hanno creduto in me quando non sapevo più farlo io. Si sono scontrati con la mia testa dura e cocciuta, e mi hanno protetto con tanta dedizione. Grazie ai miei compagni. A tutti. Nessuno escluso. Inserirmi non è stato semplice, ma lasciarli è stato poi molto più doloroso. C’è l’esigenza di continuare a raccontarvi la mia versione dell’amore tramite le mie parole e le mie melodie”.

Poi, ancora, si leggono le parole del cantante dedicate ai fan: “C’è la speranza di essere me stesso ed imbattermi in una bella festa all’interno del mio malessere. Il vostro affetto mi sta travolgendo, messaggi su messaggi che sono come mani che mi stringono forte e mi scaldano. Non vedo l’ora di avervi tutti in questi viaggio bellissimo. Di conoscervi, incontrarvi, abbracciarci. Ho nel cuore solo tanta gratitudine e tanta voglia di cantare. Sempre. Di non smettere mai. C’è. Ancora. La. Mia. Anima. Per me. Per voi. Vi amo, Marco”.













