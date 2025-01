Claudia D’Agostino: da corteggiatrice a dama del trono over di Uomini e Donne

Dopo essere stata una corteggiatrice del trono classico ed essere stata scelta dall’allora tronista Andrea Offredi, Claudia D’Agostino, ancora single, ha deciso di mettersi in gioco partecipando come dama al trono over. Arrivata nel parterre da qualche mese, Claudia D’Agostino ha cominciato ad uscire con Diego Tavani che ha provato un interesse immediato per lei. I due sono usciti per diversi mesi fino a chiudere definitivamente il rapporto quando la dama ha spiegato di non provare gli stessi sentimenti di Diego.

Tavani, infatti, ha spiegato che i continui tira e molla non gli piacciono e di volere accanto una donna che ricambi i suoi sentimenti. Tra i due, in studio, sono volate parole forti in seguito alle quali Claudia ha lanciato anche una frecciatina a Diego.

La frecciatina di Claudia D’Agostino a Diego Tavani

Dopo la messa in onda della puntata con al centro la lite furiosa tra Claudia D’Agostino e Diego Tavani, la dama del trono over ha lanciato una frecciatina al cavaliere del trono over. “Continuerò a lasciare che il cuore scelga chi amare e la testa chi allontanare”, ha scritto sui social la dama del trono over.

Tra i due, però, non tutto è finito perché nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 10 gennaio 2025, Claudia chiede di poter leggere una lettera a Diego per dare il via ad un nuovo capitolo della loro frequentazione. Una richiesta che, però, non scatena la reazione positiva del cavaliere che, in studio, sbotta discutendo duramente con tutti, in particolare, con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Sarà l’ultimo capitolo di tale storia o nelle prossime puntate ci sarà ancora un colpo di scena?