Chi è Claudia Dionigi/ Il colpo di fulmine scoppiato a Uomini e Donne, la nascita della figlia Maria Vittoria

Claudia Dionigi, a Verissimo l’ex corteggiatrice e futura moglie di Lorenzo Riccardi

C’è anche Claudia Dionigi, assieme a Lorenzo Riccardi, tra gli ospiti di Verissimo, oggi sabato 11 febbraio. Ma chi è la ragazza che oggi siede sulla mitica poltroncina di Silvia Toffanin? Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno che era approdata nel salotto della De Filippi a Uomini e Donne, nell’autunno 2018, proprio per corteggiare Lorenzo Riccardi, il suo attuale compagno. Fin da subito ha conquistato il pubblico con la sua simpatia ed il suo essere spontanea, ma anche stregato Lorenzo che alla fine l’ha scelta.

Prima di arrivare a Uomini e Donne, Claudia aveva avuto una storia d’amore importante con Francesco Battista, con cui le strade si sono separate nel 2018. Dopo questa storia, Claudia Dionigi si è tuffata nel mondo dello spettacolo, che le ha regalato Lorenzo, mettendolo in riga, sempre col sorriso sulle labbra ed uno spirito allegro e coinvolgente. La loro conoscenza, infatti, è proseguita anche alla larga dalle telecamere di Mediaset e tutto è andato nel migliore dei modi.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, il colpo di fulmine scoppiato a Uomini e Donne, la nascita della figlia Maria Vittoria e il matrimonio…

Era novembre del 2018 quando Claudia Dionigi era sbarcata in studio dalla De Filippi per corteggiare Lorenzo Riccardi. Già nel corso della prima esterna con il bel tronista, la giovane si era fatta notare col suo caratterino niente male. Simpatia, audacia e schiettezza. Con queste caratteristiche aveva conquistato Lorenzo, ma anche indispettito le altre corteggiatrici. Fin dal suo arrivo su Canale 5, Claudia Dionigi ha infatti dato del filo da torcere alle altre ragazze, sbaragliando la concorrenza con grande carisma e charme.

Come dicevamo tra i due le cose vanno a gonfie vele, infatti non molto tempo fa Claudia e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori per la prima volta, mettendo al mondo la piccola Maria Vittoria. Quindi è arrivata la romantica richiesta di matrimonio da parte di Lorenzo, che ora è pronto a promettere amore eterno alla sua Claudia. Per la gioia dei fan e, soprattutto, di lei.











