Chi è Claudio, fratello di Adriano Panatta/ “Scendevamo in campo solo per vincere…”

Claudio Panatta, fratello di Adriano: dalla carriera “congiunta” al rapporto in campo

Il fatto che il panorama sportivo italiano possa vantare una personalità come Adriano Panatta è certamente un privilegio. Innumerevoli le sue conquiste nel tennis, ancora oggi traguardi inesplorati per tanti connazionali. Ma nella famiglia del campione, nel corso degli anni, è emerso anche il talento di suo fratello Claudio con il quale è riuscito a vincere diversi trofei giocando in coppia. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, quest’ultimo ha avuto modo di argomentare non solo sui traguardi sportivi ma anche dell’ottimo rapporto tra fratelli.

“Com’era giocare il doppio al fianco di mio fratello Adriano? Forse bisognerebbe chiedere a lui com’era giocare con me; forse direbbe che ero un peso, ma tutto sommato non penso”. Iniziava così l’intervista di Claudio Panatta – fratello di Adriano – che a proposito delle tante partite disputate insieme aggiunse: “Ci siamo incrociati in periodi diversi delle nostre carriere; quando io ho iniziato lui stava finendo. Però questa differenza non ci ha impedito di vincere in coppia tre titoli di doppio degli Assoluti tra il 1980 e il 1982″.

Claudio, fratello di Adriano Panatta: l’aneddoto sulla vittoria in Coppa Davis

Sulle presunte difficoltà di giocare con suo fratello Adriano, Claudio Panatta ha raccontato a Il Messaggero: “Molto dipende da qual è il livello in cui si è, mi spiego; due giocatori di circolo scendono in campo nella maggior parte dei casi per giocare, i professionisti per vincere… Quando due fratelli come potevamo essere noi scendono in campo per vincere, il solo obiettivo è questo. Noi parlavamo molto in campo”. Su eventuali malumori antecedenti alle sfide sul campo, il tennista ha invece raccontato: “Può essere successo, ma poi una volta in campo tutto spariva”.

Verso il finire dell’intervista rilasciata nel 2021 per il quotidiano, Claudio Panatta ha raccontato come vive la passione per il tennis a distanza di anni e in riferimento al rapporto con suo fratello Adriano. “Non ricordo quando abbiamo giocato in doppio l’ultima volta… Ci è successo di giocare contro, e ci siamo divertiti molto”. Sempre nel corso dell’intervista, suggestivo è il racconto del fratello di Adriano Panatta sull’esperienza in Coppa Davis. “Eravamo a Palermo, Italia-Paraguay; io affrontavo Victor Pecci. Ogni volta, ai cambi di campo, mio fratello mi diceva cosa fare e io lo ascoltavo. In quell’occasione mi sono affidato completamente a lui; scelta azzeccata visto che ho vinto”.











