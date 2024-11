Dora, tutto sull’ex fidanzata di Anna Lou Castoldi

Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento che, a Ballando con le stelle 2024, sta conquistando tutti sia per le sue esibizioni con il maestro Nikita Perotti. Davanti alle telecamere del programma di Milly Carlucci, Anna Lou si sta raccontando svelando alcuni suoi lati caratteriali. Nel complesso, tuttavia, resta una una ragazza molto discreta e riservata che ama parlare poco della propria vita. Tuttavia, in pochissime occasioni, si è lasciata andare parlando anche d’amore. Nella vita di Anna Lou, infatti, fino a poco tempo fa, c’era Dora di cui, tuttavia, si sa davvero pochissimo.

Dora è l’ex fidanzata della figlia di Asia Argento, in arte si chiama Spiraldora, ed è una dj, esattamente come la Castoldi che, spesso, dopo le puntate di Ballando con le stelle, va a suonare nei locali. Con Dora, Anna Lou ha vissuto una relazione durata due anni. Oggi, nonostante la storia sia finita, le due ragazze continuano a volersi bene.

Dora e Anna Lou Castoldi: perché si sono lasciate

Una storia di due anni e una convivenza di un anno e mezzo per Anna Lou Castoldi e Dora che, durante il periodo in cui stavano insieme, hanno anche condiviso qualche foto di coppia. L’amore e il bene, nonostante non stiano più insieme, c’è ancora tra Anna Lou e Dora, ma perché la storia è finita? A svelare il motivo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo insieme a mamma Asia Argento, è stata la stessa concorrente di Ballando con le stelle.

“Adesso le cose non stavano funzionando, è stata una cosa d’amore. Continuo ad amarla e credo anche lei a me. Non può funzionare quotidianamente per gli stili di vita, ma ci apprezziamo infinitamente”. Un bene sincero, dunque, lega ancora le due ragazze e non è difficile immaginare che Dora faccia il tifo per Anna Lou a Ballando.

