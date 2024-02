Chi è Eleonora Riso, vincitore Masterchef Italia 2024?/ Antonino Cannavacciuolo scommette su di lei dopo…

Eleonora Riso, la “scommessa” di Antonino Cannavacciuolo, si prepara ad affrontare la finale di Masterchef Italia 2024

Tra le finaliste c’è la talentuosa Eleonora Riso, sarà il vincitore di Masterchef Italia 2024? Molti utenti e fan la considerano la più meritevole del titolo di questa edizione. Sarà lei dunque l’outsider di questa finale? Partendo come cameriera, questa brillante ventisettenne ha trasformato ogni sfida in opportunità, dimostrando che passione, talento e amore possono rivelarsi ingredienti determinati ai fornelli. Nel corso di questa edizione di Masterchef Italia 13 ha conquistato tutti, in particolare modo Antonino Cannavacciuolo, che vede in lei un talento puro ed una freschezza davvero promettente per il futuro.

Eleonora Riso ha iniziato la sua Nata vicino Livorno,ha iniziato la sua avventura nel mondo della cucina per il puro piacere di sperimentare e mettersi alla prova. Ha addirittura lasciato gli studi per inseguire quel che poi è diventato un sogno. Ora che è arrivata in finale vuole provare a rendere quest’esperienza un capolavoro, ma ad ogni modo non smetterà di cullare le sue ambizioni una volta terminato lo show.

Eleonora Riso, vincitore Masterchef Italia 2024? La passione per la cucina nata sul ‘campo’: che lavoro facevanprima di entrare nel programma?

Prima di diventare un volto noto in MasterChef Italia 2024, Eleonora Riso aveva già lavorato nel campo della ristorazione. Come dicevamo, infatti, Eleonora ha riaperto il ruolo di cameriera a Firenze, assorbendo tra le tante cose la passione per la cucina e i piatti più genuini.

Riguardo alla vita privata e sentimentale di Eleonora Riso, c’è un velo di mistero. Concentrata sulla sua carriera e sul suo percorso in MasterChef Italia 13, Eleonora non ha condiviso molti dettagli sulla sua vita privata. Adesso nella sua testa c’è solo la finale di Masterchef dove, ancora una volta, cercherà di brillare e convincere i giudici con le sue creazioni ai fornelli. Sarà lei il vincitore di MasterChef Italia 2024?

