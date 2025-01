Fausto Brizzi, chi è e carriera del regista: il boom con Notte prima degli esami

Fausto Brizzi è uno dei massimi esponenti del cinema italiano e la sua carriera, tra regia e sceneggiatura, vanta importanti successi professionali. Romano d’origine e classe 1968, si è diplomato in regia al Centro sperimentale di cinematografia nel 1994 e, dopo alcune esperienze teatrali e cortometraggi, si avvicina alla scrittura per il cinema e la televisione. Ma è come regista che Brizzi si è distinto nel panorama cinematografico, debuttando nel 2006 con la sua opera prima che è presto diventata un capolavoro: Notte prima degli esami.

Il film, cui fece seguito il secondo capitolo Notte prima degli esami – Oggi (2007) gli valse il David di Donatello per il miglior regista esordiente 2006 e anche il Ciak d’oro “miglior opera prima”; inoltre, sempre nel 2007 vinse il Nastro d’argento “Personaggio dell’anno”. Con il film Ex del 2009, successivamente, vinse il Nastro d’argento “Miglior commedia”; hanno fatto poi seguito altre pellicole di successo come Maschi contro femmine e Femmine contro maschi, mentre in questi giorni è tornato nelle sale con il suo ultimo lavoro Dove osano le cicogne.

Fausto Brizzi e le accuse di presunte molestie sessuali: caso archiviato

Una carriera ricca di successi e soddisfazioni che, tuttavia, negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una brusca battuta d’arresto a causa dello scandalo molestie, poi archiviato. Fausto Brizzi è stato infatti accusato di molestie sessuali da alcune aspiranti attrici, che presentarono le proprie testimonianze a Le Iene nel 2017; tre di loro, in particolare, avanzarono querela per tre specifici episodi risalenti al 2014, 2015 e 2017.

Dopo essere stato indagato per presunta violenza sessuale, alla fine il regista fu assolto; la Procura di Roma chiese l’archiviazione del caso poiché “il fatto non sussiste” e, alla fine, il GIP del Tribunale di Roma accolse tale richiesta chiudendo il caso e archiviando le accuse a carico di Brizzi.

