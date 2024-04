Chi è Federica Fracassi, attrice italiana/ “Sono stata vittima di uomini narcisisti…”

Parlare di coloro che rendono grande il cinema italiano è facile, perché significa tentare di offrire un ritratto di attori e attrici che semplicemente veicolando le emozioni stimolano riflessioni, sentimenti e azioni di milioni di appassionati. Tale aspetto è perfettamente incarnato da Federica Fracassi che, dal teatro al grande schermo, spicca per talento istrionico, per caratura artistica e soprattutto per il valore dei ruoli interpretati in maniera magistrale.

Classe 1971, Federica Fracassi parte dagli studi di Filosofia della scienza presso Milano per poi dedicare dello spazio anche alla passione per la danza classica. In una fase più matura concentra i suoi sogni sulla strada della recitazione partendo dalla drammaturgia e dunque dal teatro, forse il baricentro del suo eclettismo artistico. L’esordio al cinema è invece più o meno recente: nel 2010 debutta nella pellicola “Happy Family” di Gabriele Salvatores, arrivando poi a moltiplicare i suoi ruoli di spicco anche sul grande schermo.

Federica Fracassi e le esperienze difficili in ambito sentimentale: “Ho inseguito amori difficili…”

In riferimento alla vita privata di Federica Fracassi le informazioni sono decisamente più carenti. Se la sua carriera è difficile da riassumere, lo stesso non si può dire delle trame sentimentali che l’attrice ha sempre protetto dall’estrema curiosità del mondo del gossip. Stando a quanto riporta Donna Glamour, lei stessa aveva rivelato in un’intervista per Vanity Fair di aver avuto una relazione con Aldo Nove. La storia con lo scrittore non ha per avuto un lieto fine e non sappiamo se ad oggi sia impegnata.

Un accenno sulla vita sentimentale di Federica Fracassi è arrivato dalla stessa attrice in una vecchia intervista per il Corriere della Sera. “Sin dal liceo mi sono sempre vissuta come la simpatica, quasi goffa, la spalle delle amiche più carine… Ho inseguito amore difficili, accettando cose che non accetterei più, perdendomi in labirinti di sofferenza varia”. Queste le parole dell’attrice con un palese riferimento ad un percorso emotivo travagliato dal punto di vista amoroso: “Sono stata vittima di uomini narcisisti perché la società è narcisistica…”











