Quando la forza del talento supera qualsiasi barriera, anche la malattia: lo dimostra la storia di Frida Bollani Magoni, un talento musicale magnifico che mette in secondo piano una patologia che la accompagna praticamente da sempre. Ipovedente, quasi priva dell’utilizzo della vista; le basta però la voce per incantare, trasmettere emozioni e vivere della sua passione più grande. Figlia d’arte, il papà è Stefano Bollani – pianista jazz – sua mamma è invece la cantante Petra Magoni.

Ipovisione, cos’è la malattia di Frida Bollani/ Condizione di acutezza visiva limitata: cause, sintomi e cure

Con due genitori così eccelsi nel mondo della musica non poteva che sboccare anche in Frida Bollani Magoni una passione così forte per il mondo delle sette note. Nonostante la malattia, a 7 anni è già alle prese con gli studi di pianoforte; un accompagnamento necessario per migliorare ulteriormente il suo talento vocale. Inizia così a muovere i primi passi nel mondo della musica da giovanissima; molti ricorderanno l’iconico duetto con la mamma Petra Magoni sul palco del Festival di Sanremo nel 2019.

Frida Bollani Magoni, la forza di un talento giovane ma immenso

E’ soprattutto sul web che viene riconosciuto e apprezzato ulteriormente il talento musicale di Frida Bollani Magoni; dai social rimbalzano video delle sue esibizioni incredibili. Cover sulle note di Hallelujah e di altre canzoni iconiche della scena internazionale che mettono in evidenza un talento indiscutibile. Come anticipato, la passione per la musica ha aiutato Frida Bollani Magoni a superare i limiti che la malattia poteva imporre, come testimoniato dalle sue stesse parole. “Lo considero un dono; proprio per questo la natura mi ha dato tante altre cose come la capacità di ascoltare in modo diverso rispetto agli altri e l’orecchio assoluto”. l’artista ha poi aggiunto: “La fortuna di non vedere o vedere pochissimo mi ha permesso di sviluppare e tenere allenato l’udito”.