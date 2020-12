Chi è il fidanzato di Rita dalla Chiesa?/ “Non sono fortunata in amore, tradimenti..”

Chi è il fidanzato di Rita dalla Chiesa?

E alla fine sembra proprio che Rita dalla Chiesa sia destinata a rimanere sola, almeno secondo quanto lei stessa ha riferito. Tutti si chiedono chi sia il fidanzato o il compagno attuale della conduttrice, ex di Fabrizio Frizzi, ma le risposte come sempre scarseggiano. Solo qualche tempo fa conduttrice aveva un po’ stuzzicato il pubblico con una foto sui social annunciando il suo compagno ovvero Giuseppe Verdi. Anche in quell’occasione stava scherzando perché chi è subito corso a vedere la foto non ha trovato un uomo in carne ed ossa al suo fianco bensì Giuseppe Verdi, la statua parcheggiata su una panchina. Ma allora chi è il fidanzato di Rita dalla Chiesa? Al momento non c’è nessuna conferma ufficiale e nessun nome reale e lei stessa ha rivelato di essere un po’ sfortunata in amore perché spesso è stata tradita.

Akis Panakis e Tomasz Tomaszewski, due ex di Rita dalla Chies

In un’intervista al settimanale Vero, svelando la sua vita privata, Rita dalla Chiesa ha fatto un bilancio della sua vita privata confermando: “Non credo di essere stata sfortunata in amore, ho avuto una bella vita sentimentale e sono stata sempre io a lasciare. Quando mi accorgo che nel rapporto manca qualcosa, o se subentra la noia, preferisco andarmene prima che se ne vadano gli altri. È un meccanismo di difesa”. La stessa ha confermato che il matrimonio con Fabrizio Frizzi è finito proprio per via di un tradimento, e non è andata meglio con l’ex compagno, l’architetto greco Akis Panakis, e il giornalista sportivo ed ex modello polacco Tomasz Tomaszewski, due storie finite lasciando il segno dentro di lei. Ma Rita dalla Chiesa ha ancora voglia di innamorarsi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA