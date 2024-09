Chi è il vincitore Leone d’Oro? I pronostici: mai stato così difficile scegliere il vincitore

Sabato 7 settembre dalle ore 19 in poi partono le premiazioni che segnano la conclusione del Festival di Venezia 81, e tra i premi figura anche l’ambitissimo Leone D’Oro. Chi se lo aggiudicherà? A condurre la cerimonia sarà Sveva Alviti, scelta come madrina della Mostra del Cinema e già è partito il totovincitori sui social e non solo. Mai come quest’anno sembra essere così difficile scoprire chi vincerà il Leone D’Oro, perchè i film in concorso sono uno più bello dell’altro. Per ora, secondo i critici cinematografici il premio è conteso tra “Queer” di Luca Guadagnino, “Ainda estoi aqui” di Walter Salles e “La stanza“, di Pedro Almodovar.

Tre capolavori assoluti per i quali è difficile decidere, anche se il pubblico italiano tifa per il film a tema LGBT di Luca Guadagnino, che dopo il successo di “Chiamami col tuo nome”, porta sul grande schermo un altra pellicola controversa e già criticata per le scene troppo spinte, con due protagonisti d’eccezione, Daniel Craig e Drew Starkey. Alla giuria, oltre ai giudici internazionali spunta anche Giuseppe Tornatore, mentre la presidente è Isabelle Huppert, famosa attrice francese dalla carriera eccezionale. Chi vincerà il Leone D’Oro?

Leone d’Oro al Festival di Venezia 2024, chi vincerà? La scommessa sulle tre registe donne

Per ora i pronostici su chi vincerà il Leone d’Oro al Festival di Venezia 2024 sono tantissimi, anche se come abbiamo accennato, anche se dall’albo d’onore non dovrebbe mancare l’italiano “Queer” di Giadagnino, il film di Almodovar, quello di Salles e probabilmente anche “The Brutalist” di Corbet. Uno di loro sarà il vincitore del Leone d’Oro e sicuramente anche i giudici si troveranno di fronte ad una scelta parecchio difficile, dato l’altissimo livello in concorso quest’anno. Un altro aspetto da tenere in considerazione, è che tra i film sul probabile palmarès non spicca nemmeno una donna, e sicuramente Isabelle Huppert insieme allo spirito culturale del Festival non permetteranno che non vi sia una regista ad essere candidata al primo premio.

Tra le donne che si sono distinte in questo Festival di Venezia 81, papabili vincitrici del Leone d’Oro spuntano Athina Rachel Tsangari, che ha presentato il film “Harvest” interpretato da Caleb Landry Jones e Dea Kulumbegashvili, regista georgiana che invece ha prodotto la pellicola “April”. Quest’ultima racconta di una ginecologa, che aiuta le donne ad abortire illegalmente in una società che non lo permette: un tema forte che senza dubbio scuoterà l’opinione pubblica, soprattutto se dovesse vincere.