Alex Schwazer, chi è la moglie Kathrin Freund e i figli Ida e Noah/ “La famiglia mi ha aiutato…”

Kathrin Freund, Ida e Noah sono la moglie ed i figli di Alex Schwazer, marciatore e campione olimpico italiano, che farà parte del cast

di Pechino Express 2022 a partire da giovedi 10 marzo. Dopo l’importante storia d’amore dell’atleta con Carolina Kostner (famosa pattinatrice), Kathrin ha fatto breccia nel suo cuore ed è diventata non solo sua moglie e la madre dei suoi due figli, ma anche un enorme punto di forza per il campione olimpico, in momenti di estrema difficoltà. I due si sono conosciuti nel 2016, nel 2017 hanno avuto la loro prima figlia, Ida, a settembre del 2019 sono convolati a nozze ed in seguito, nel 2020, hanno avuto un altro figlio, Noah. Kathrin, stando a quanto riporta il quotidiano Alto Adige, era una ragazza semplice e gestiva insieme alla sorella Silke lo studio di estetica “Iduna” a Vipiteno; lei è sempre stata una figura importante nella vita del marciatore, è sempre stata presente nei suoi trionfi, ma è stata anche un suo punto di forza al momento dello scandalo del doping, tanto che lo stesso Alex in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera aveva affermato: “mia moglie è stata importantissima…la vicenda del doping è stata molto pesante, ma sapevo che a casa c’era la mia famiglia che era ancora più importante” aveva in oltre dichiarato, a proposito della donna: “La conosco da una vita, ho sempre pensato che fosse la ragazza più bella di Vipiteno”.

Il libro di Alex Schwazer e le parole dell’atleta sulla moglie Kathrin ed i figli Ida e Noah

Nel 2021, è stato pubblicato il libro scritto da Alex Schwazer “Dopo il traguardo”, in cui l’atleta ha raccontato la sua storia; poco

dopo, in alcune interviste ha parlato dell’importanza che hanno avuto la moglie ed i figli, nella stesura e nell’uscita del libro. “Mia moglie ha definito stupendo il libro e in quel momento mi sono sentito più leggero”, sono parole che Alex ha rilasciato durante alcune interviste e che ci fanno capire non solo quanto Kathrin lo supporti nei suoi progetti lavorativi, ma anche quanto la donna, possa essere buona d’animo; Alex infatti ha affermato che all’interno del libro c’erano degli argomenti delicati, cose di cui non aveva mai parlato con la moglie e che potevano non farle piacere, eppure la donna sia stata in realtà molto comprensiva e di grande supporto. La famiglia Schwazer attualmente vive in Alto Adige, il campione olimpico è molto concentrato sulla sua famiglia, ma anche quando gareggiava, questa è sempre stata una priorità; al Corriere della Sera ha rivelato infatti che la figlia Ida, seppur nella sua tenera età, andava spesso insieme a Kathrin ad assistere alle sue gare e lui ne era molto contento. Riguardo al libro, Kathrin pensa anche che avrà molta influenza sui suoi figli ma Alex ha però affermato che al momento giusto sarà lui stesso a raccontargli la sua storia, a quattr’occhi e con estrema sincerità.

