Chi è la compagna di Cathy La Torre?/ “Sono gender-fluid, non-binary”

Chi è la compagna di Cathy La Torre? E’ difficile capire e trovare qualcosa sulla sua vita privata ma qualche novità importante potrebbe arrivare oggi proprio nel corso della sua intervista a Oggi è un altro giorno. Classe 1980, Cathy La Torre è un’avvocatessa, attivista e politica italiana che ha fatto dei diritti della comunità LGBTQI la sua battaglia specializzandosi proprio in diritto antidiscriminatorio con riferimento alle discriminazioni sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e oggi sarà in tv per raccontarsi un po’ e parlare anche della sua battaglia e della sua vita privata. Quello che sappiamo di lei non è molto e quel poco lo ha raccontato lei stessa in un’intervista a IoDonna in cui si è definita gender fluid.

Chi è la compagna di Cathy La Torre?

In particolare, Cathy La Torre ha rivelato di aver pensato per un momento di cambiare sesso ma non era poi molto convinta di voler diventare uomo pur non sentendosi totalmente donna: “E’ quello che oggi chiamiamo non-binary; l’ho capito, però, solo quando sono emerse le prime teorie nel 2004. Oggi le persone gender-fluid sono molte di più. E’ una definizione larga che non ha niente a che fare con un cambiamento di sesso, il che richiede una diagnosi di disforia di genere”. Poi ci ha tenuto a spiegare anche che tutto quello che riguarda le identità sessuali è sicuramente qualcosa di molto personale e proprio per questo è tutto molto più articolato: “Ma questo per molti è spiazzante, è inaccettabile, perché ci si sottrae al controllo sociale”. Cosa racconterà oggi pomeriggio?

