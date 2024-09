Massimo Boldi ha una nuova fidanzata?

Massimo Boldi ha una nuova fidanzata? A 78 anni, l’attore si gode le figlie, i nipoti, frutto di grandi amori. Dopo la morte della moglie, l’attore ha avuto altre storie e più volte è stato al centro del gossip. Basta una foto in compagnia di una ragazza per scatenare rumors e indiscrezioni. Tuttavia, a 78 anni, con una vita piena e con alle spalle una straordinaria storia d’amore, Boldi non cerca insistentemente l’amore. Difficile, infatti, ritrovare l’amore dopo aver vissuto la storia della vita.

Sempre schietto e sincero, Massimo Boldi è solito parlare d’amore e non rinnega di aver amato anche dopo la morte della moglie. Tuttavia, anche Boldi, esattamente come tanti altri, ha sofferto per amore e ha subito tradimenti tra cui anche quello di un amico come ha raccontato lui stesso.

Massimo Boldi e il retroscena su un amore finito

Il grande amore della vita di Massimo Boldi è stato Maria Teresa Selo, sposata nel 1973 e con cui ha avuto le figlie Manuela, Marta e Micaela che, oggi, sono le donne più importante della sua vita. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, Boldi ha parlato anche d’amore. “Oggi non sono innamorato”, ha ammesso al Corriere – “Sono rimasto vedovo 20 anni fa e ho avuto degli amori importanti. Una di loro mi ha tradito con il mio migliore amico. Mi sono sempre chiesto perché non me lo abbiano detto. Invece l’ho scoperto pedinandola: è finita male, l’ho cuccata con le mani nella marmellata”.

Oggi, l’attore è ospite della nuova puntata de La volta buona e, ai microfoni di Caterina Balivo, potrebbe parlare nuovamente d’amore svelando altri dettagli della sua vita sentimentale. Nel cuore dell’attore, dunque, ci sarà un nuovo amore? Non resta che aspettare le dichiarazioni di Boldi.