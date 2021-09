Caterina, moglie di Marco Ferradini/ A lei ha dedicato “Una catastrofe bionda”

Il cantante Marco Ferradini è da sempre molto riservato sulla sua vita privata. L’artista noto per il brano “Teorema” ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori la sua famiglia. Quel poco che sappiamo sulla sua sfera più privata, emerge proprio dalle sue canzoni. Nel 1980 Ferradini ha scritto il suo celebre brano, “Teorema”, durante un weekend in montagna con l’amico Herbert Pagani: “Ero appena uscito da una delusione d’amore fortissima, un legame in cui avevo investito molto, e con cosa mi ritrovavo alla fine? Lei mi aveva lasciato”, ha raccontato anni fa al Corriere della Sera.

WESS JOHNSON, FIGLIA DEBORAH JOHNSON/ "Fu lui a spingermi a cantare"

Caterina, chi è la moglie di Marco Ferradini?

Dopo la cocente delusione, che ha però ispirato il suo più grande successo, Marco Ferradini ha ritrovato l’amore con Caterina: “Ho incontrato una donna fantastica che ho sposato e abbiamo una figlia, Charlotte, che è una cantautrice. Non bisogna stare con persone irrealizzate e infelici”, ha raccontato il cantautore al Corriere della Sera. Nel 1983 ha dedicato la sua canzone sanremese “Una catastrofe bionda” alla moglie: “Capirsi è difficile ma un po’ col tuo aiuto, un po’ col mio aiuto, reggendoci insieme nel male e nel bene uniti lontano si andrà“, sono alcuni versi della canzone. Nel 1984 è nata la figlia Marta Charlotte Ferradini, che ha seguito le orme del papà nel mondo della musica.

LEGGI ANCHE:

Maria Vera Ratti: carriera e vita privata/ Fidanzato? massimo riserbo...Marta Charlotte, figlia Marco Ferradini/ “Mi ha trasmesso l’amore per la musica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA