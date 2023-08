Chi è Leopoldo Mastelloni, dal bullismo ai problemi economici/ “Ho tentato il suicidio”: cosa fa oggi

Chi è Leopoldo Mastelloni: la carriera e l’errore che gli costò la Rai

La puntata di Techetechetè del 16 agosto 2023 riporta sullo schermo Leopoldo Mastelloni. Attore, cantante, regista teatrale, Mastelloni è un artista eclettico che ha fatto la storia della TV italiana. Proviene da una nobile famiglia di giuristi e oggi ha 78 anni. La sua carriera prende il volo negli anni ’70. A quei tempi la sua presenza in TV è costante, ma nel 1984 un errore gli costò l’allontanamento dalla Rai: durante una puntata di Blitz, si lasciò scappare di bocca una bestemmia.

Da quel momento tornò ad occuparsi del suo primo amore: il teatro e la musica, cosa che fa ancora oggi. Negli ultimi anni Leopoldo Mastelloni ha tuttavia rivelato di vivere in ristrettezze economiche, dichiarando di vivere solo di pensione. “Se non avessi alcuni amici che mi aiutano, non ce la farei a tirare avanti. – rivelò al Corriere – La mia pensione da 625 euro non mi permette di far fronte a tutte le spese.”

Leopoldo Mastelloni: i problemi economici e il bullismo

Proprio per queste difficoltà, Mastelloni sarebbe addirittura arrivato a pensare ad un gesto drastico: “Ho valutato anche di farla finita. – ammise durante l’intervista – Una decisione estrema che non ho ancora messo in atto solo grazie all’assistenza di poche persone, come Barbara Mastroianni”.

Leopoldo Mastelloni in varie occasioni ha poi rivelato di aver subito bullismo da piccolo, nell’ambiente scolastico. A Storie Italiane raccontò: “Non mi picchiavano ma mi offendevano, mi avevano preso di mira, ero in una scuola di monaci e le violenze venivano dal fatto educativo, il mio ceto sociale era del tutto indifferente, parlavo italiano, non dicevo parolacce, ma quando mi ribellavo pensavo tutti i segnali possibili senza usare violenza, ma venivano intesi come il ragazzo perbene”.

