Marella Caracciolo di Castagneto, moglie di Gianni Agnelli/ L’eleganza e la lotta all’eredità di 2,4 miliardi

Chi è Marella Caracciolo di Castagneto?

Marella Caracciolo di Castagneto, classe 1927, è stata una collezionista d’arte, designer e fotografa italiana ma anche la moglie del grande Gianni Agnelli. Marella e Gianni si erano spostati nel 1953 a Marrakech, in Marocco, città dove Marella aveva vissuto stabilmente a partire dal 2005.

Icona di stile ed eleganza, Marella era specializzata nella realizzazione di disegni per stoffe d’arredamento e nel 1977 vinse il prestigioso premio “Product Design Award of the Resources Council Inc.”. Marella era nata in una famiglia aristocratica napoletana, il matrimonio con Gianni è stato dettato dai loro sentimenti e da quell’amore sono nati i loro due figli: Edoardo e Margherita. La vita coniugale di Marella le ha regalato sia grandi gioie, come quella di essere diventata nonna di ben 8 nipoti (tra cui Lapo Elkann) grazie alla figlia Margherita ma anche grandi dolori come il suicidio del figlio Edoardo nel 2000 a soli 46 anni e poi pochi anni dopo la morte del marito Gianni a 81 anni, causata da un canciroma e avvenuta nel 2003.

Marella e la lotta all’eredità

Marella, soprannominata in America “il cigno” per via del suo collo lungo e sottile, morì il 23 febbraio 2019, dopo una battaglia contro il Parkinson, nella sua casa di Torino. Era una vera e propria icona di stile e di buone maniere, aveva scritto un libro intitolato “Ho coltivato il mio giardino” ed era anche stata ritratta dal famosissimo Andy Warhol. I successi di “Donna Marella” e la sua perseveranza le permettono anche di raggiungere il titolo di “Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” nel 2000.

Quando Marella morì, per la famiglia fu un grande dolore ma dopo poco tempo l’attenzione si spostò su qualcos’altro: la sua eredità.

