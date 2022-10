Chi è Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro del Governo Meloni/ Perché fu esclusa dell’INPS?

Chi è Marina Calderone, Ministro del Lavoro del Governo Meloni?

Nel totoministri per il nuovo governo che sarà formato in maggioranza dalla coalizione di centrodestra, guidata dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rimangono pochissimi dubbi sui nomi che si insideranno dopo l’incarico ufficiale da parte di Sergio Mattarella. Per il Ministero del Lavoro è stata scelta Marina Elvira Calderone, attuale Presidentessa del Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro.

TOTO-MINISTRI/ Calderone, il "tecnico" che può aiutare a riformare il lavoro

Lei non è certamente nuova all’opera del governo e il suo nome rieccheggiava già a Palazzo Chigi durante il governo Conte I. All’epoca Marina Calderone era prossima a diventare presidentessa dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), ruolo che non ottenne per via della sua relazione con Rosario De Luca.

CRISI ENERGIA/ "Altro che solidarietà, l'Ue spinge ogni Stato a pensare a se stesso"

Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro: Matteo Renzi la scelse…

Insomma, il nome di Marina Elvira Calderone potrebbe suonare già sentito a qualcuno, mentre della sua vita privata si conoscono veramente pochi dettagli. Nata a Bonorva, in provincia di Sassari nel 1965, si laurea in Economia Aziendale. Fin da subito dopo la laurea, nel 1994 diventa consulente del lavoro. Oltre a questo di lei si sa che nel 2005 ha preso il posto di Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, carica che detiene tutt’ora.

Marina Elvira Calderone comincia a far parlare di sé durante il governo di Matteo Renzi, quando lui stesso la scelse come membro del consiglio d’amministrazione di Leonardo. Nel frattempo, ha sposato l’avvocato e partner commerciale Rosario De Luca, che giocherà un ruolo fondamentale nella sua esclusione dalla dirigenza dell’INPS. Infatti, durante il primo governo Conte il suo nome è tornato in auge proprio perché indicata, e sostenuta anche da Mattero Salvini e da Luigi Di Maio, come possibile candidata. Tuttavia, venne esclusa perché contemporaneamente suo marito divenne consigliere d’amministrazione dell’Istituto e la sua candidatura in qualità di Presidente venne messa in dubbio. Oltre a questo di Marina Elvira Calderone non si sa null’altro, se non che a breve diventerà il nuovo Ministro dell’Economia nel governo guidato da Giorgia Meloni.

Liquidazione TFS e TFR/ Quanto dovranno aspettare i dipendenti pubblici

© RIPRODUZIONE RISERVATA