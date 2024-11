Simona Molinari, chi è e carriera nella musica: le esperienze al Festival di Sanremo

Simona Molinari è una delle ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 nel salotto di Caterina Balivo. La cantante, originaria di Napoli e classe 1983, sin da giovanissima si è avvicinata al mondo della musica avendo iniziato a studiare canto all’età di 8 anni, per poi diplomarsi in Conservatorio; la sua musica è principalmente ispirata ai generi swing e jazz, ma in carriera si è avvicinata anche alla musica leggera e classica.

Una delle sue prime importanti esperienze arriva nel 2009, quando partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Proposte con Egocentrica: il brano diventa un successo, viene anche cantato in duetto con Ornella Vanoni per poi essere inserito nell’omonimo album di debutto nel 2009. Successivamente Simona Molinari è tornata a Sanremo al Festival 2013, in coppia con Peter Cincotti: il duo ha presentato i brani Dr. Jekyll Mr. Hyde e La felicità, alla fine fu selezionata quest’ultima canzone che si classificò al 13° posto.

Simona Molinari e la vita privata: il marito Giovanni Luca Zammarchi e la figlia Anita

Simona Molinari, parallelamente ad una carriera musicale di grandi successi e soddisfazioni personali, conduce anche una riservatissima vita privata al fianco della sua famiglia. La cantante è da tanti anni sentimentalmente legata al marito Giovanni Luca Zammarchi, con il quale è convolata a nozze a Roma nel 2019: la coppia è estremamente riservata e sono rare le informazioni sulla loro storia d’amore, avendo sempre preferito tutelare la propria privacy ed evitare le ingerenze della cronaca rosa.

Dal loro amore, prima del matrimonio, è nata la figlia Anita nel 2015. Un dono prezioso per la cantante che, in un’intervista rilasciata a L’ora solare nel dicembre 2023, l’aveva così descritta: “È l’opera d’arte per eccellenza. Noi cantiamo, recitiamo, balliamo… Facciamo tutto insieme”.