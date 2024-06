Chi è Sofia, fidanzata Filippo Tortu: stanno ancora insieme?/ Gli ultimi rumor e il ‘silenzio’ sui social

Filippo Tortu, in quanto velocista di professione, sembra correre più veloce anche delle curiosità ascrivibili al mondo del gossip. Gli appassionati sono soliti informarsi sulla vita sentimentale dei propri beniamini, ma nel caso del giovane campione bisognerà accontentarsi delle briciole. Filippo Tortu è fidanzato? In teoria la risposta sarebbe affermativa dato che buona parte dei rumor – seppur lontani nel tempo – parlando di una relazione con una giovane di nome Sofia.

Tortu: "Arrabbiato per i 200 metri"/ "Staffetta? La nostra forza è quella di restare uniti"

La storia tra Filippo Tortu e la fidanzata Sofia sarebbe iniziata nel 2017 ma oltre questa informazione la vita sentimentale del velocista è immune da infiltrazioni verso l’esterno. Proprio per la carenza di informazioni non manca chi azzarda ipotesi di una possibile rottura tra i due; la tesi più accreditata è però riferita alla possibile volontà dello sportivo di proteggere la propria fidanzata dall’onda mediatica.

DIRETTA/ Staffetta 4×100 streaming video Rai 2: un argento storico! (Mondiali atletica 2023, oggi 26 agosto)

Sofia è ancora la fidanzata di Filippo Tortu? Quelle dichiarazioni del 2022…

Anche sui social Sofia – fidanzata di Filippo Tortu – risulta totalmente assente; il velocista utilizza i propri canali principalmente per questioni professionali: da progetti di sponsorizzazione al racconto di gare e allenamenti. Nessuna traccia della sua vita privata così come della sua dolce metà con la quale dovrebbe avere una storia dal lontano 2017. Nonostante non si abbiano informazioni su Sofia – fidanzata di Filippo Tortu – e sull’effettivo decorso della liaison, secondo diverse fonti in rete pare che tra i due la scintilla sia scoccata in Sardegna.

Diretta Filippo Tortu/ Europei video streaming Rai: arriva il bronzo per l'italiano!

Da segnalare però delle dichiarazioni, seppur brevi, rilasciate in passato sul tema dell’amore proprio da Filippo Tortu: “Sono liberissimo, penso a divertirmi e all’atletica. Corro da solo anche lì, al momento”. Parlava così a Libero parlando del suo stato sentimentale, era il 2022. Prendendo spunto da questa dichiarazioni il velocista potrebbe dunque essere single anche se ancora oggi buona parte dei rumor sembrano convinti che nel suo cuore ci sia ancora la fidanzata Sofia e che quelle dichiarazioni fossero unicamente mirate a non esporla all’interesse mediatico. Sarà davvero così o la liaison tra i due è realmente giunta al capolinea?











© RIPRODUZIONE RISERVATA