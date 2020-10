Chi è stato il primo artista a distribuire un album completo per il download? È questa una delle domande che Gerry Scotti pone nella puntata del 29 ottobre 2020 al concorrente Valerio Liprandi. Ma entriamo nel dettaglio. La domanda riguarda la vendita di un disco completamente in digitale e ancor prima che fosse disponibile fisicamente nei negozi di dischi. Una pratica oggi all’ordine del giorno. Ma chi è stato il primo artista a dare il via a questa pratica ‘futuristica’? Si tratta di David Bowie. Hours è il 21esimo album in studio del cantante inglese David Bowie ed è stato il primo album completo di un grande artista disponibile per il download su Internet, precedendo l’uscita nei negozi di due settimane, ci fa sapere il portale di Mediaset nella sezione dedicata a Chi vuol essere milionario.

Hours è stato pubblicato il 4 ottobre 1999

Ricordiamo che Hours è stato pubblicato il 4 ottobre 1999 su Virgin Records e ha raggiunto la quinta posizione nella classifica degli album del Regno Unito. Tra le tracce presenti nell’album troviamo successi dell’artista come: “Thursday’s Child”, “Something in the Air”, “Survive” e “If I’m Dreaming My Life”. A Valerio Liprandi il compito di rispondere correttamente alla domanda che vale 20 mila euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA