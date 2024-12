Tina Cipollari, chi è l’opinionista di Uomini e Donne: il passato duro e la rivincita in età adulta

Celebre volto televisivo e da anni opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari si è ritagliata uno spazio da protagonista su Canale 5, nel programma di Maria De Filippi. Ficcante e a volte spietata, coi suoi commenti è diventata la più temuta dai corteggiatori, corteggiatrici, tronisti e troniste dello show. Un successo che Tina Cipollari si gode appieno, dopo tanti anni di sacrifici e duro lavoro.

In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, la commentatrice ha raccontato di aver vissuto periodi di grandissime difficoltà. “Ho sempre sognato come sarebbe stata bella la vita senza sacrifici”, ha raccontato nel salotto di Canale 5. Prima di approdare in tv, infatti, Tina ha fatto diversi lavori, dalla venditrice di fori alla rappresentante, fino alla babysitter.

Tina Cipollari e l’amore: “Siamo ancora al punto di partenza”

Anche l’amore, a quanto racconta Tina Cipollari, non le ha regalato grosse emozioni, ad eccezione di Antonio, colui che la showgirl definisce il suo principe azzurro. “Mi ha fatto vivere dei sogni, mi sono innamorata tanto e lui mi insegnò la vita. Fu una storia meravigliosa e la mia vita è stata segnata da questa relazione. Purtroppo poi è mancato e la fede mi è stata utilissima perché parlava con Dio”, spiega la nota opinionista.

Nel suo passato anche una storia importante con Kikò Nalli, conclusasi in maniera un po’ turbolenta, anche se poi i rapporti si sono rasserenati moltissimi. Attualmente la situazione sentimentale della showgirl vivrebbe una fase di stallo, dato che la stessa Tina Cipollari ha riferito di essere ancora al punto di partenza. Non possiamo che augurarle di ritrovare presto l’amore.

