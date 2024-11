Questa sera, mercoledì 27 novembre, c’è anche Vincenzo di Primo tra gli ospiti protagonisti di This is Me, di Silvia Toffanin. Il talentoso ballerino è pronto a raccontarsi davanti alla conduttrice di Canale 5, ripercorrendo le tappe cruciali del suo percorso nel mondo della danza e svelando qualche dettaglio sulla sfera privata. Ma chi è e cosa sappiamo del classe 1998 di Adrano? Come molti dei suoi colleghi, ha scoperto la passione per la danza fin da piccino. Dietro la sua scalata, oltre ad un talento naturale, c’è sicuramente lo zampino di mamma che coltiva tempestivamente le propensioni del figlio, iscrivendolo ai primi corsi di danza quando era ancora piccolo.

Vincenzo di Primo ce la mette tutta, si impegna come non mai. E a soli quattordici anni infatti si trova già a Vienna per frequentare l’Accademia dell’opera, grazie ad una borsa di studio conquistata con sudore e spirito di sacrificio. In Italia la sua popolarità fa un balzo in avanti quando partecipa ad Amici 18, dove arriva persino in finale.

Vincenzo di Primo tra carriera e vita sentimentale: cosa c’è di vero su Virginia Tomarchio?

E’ la svolta per Vincenzo Di Primo, che dopo Amici vola oltreoceano. La carriera spicca il volo quando il ragazzo mette la firma sul contratto con la Complexions Contemporary Ballet e si trasferisce stabilmente a New York, dove vive e lavora attualmente. Per quanto concerne le questioni di cuore il gossip impazza, ma al di là di voci o rumor c’è poco o nulla su cui discutere. Da approfondire, sicuramente, resta il presunto flirt con la ballerina siciliana Virginia Tomarchio.

Un gossip rimasto tiepido o per meglio dire inesploso ma che ha comunque acceso i fari sulla vita sentimentale del ragazzo. Vedremo se il talentoso ballerino farà chiarezza una volta per tutte su questo aspetto o se lascerà ancora che il gossip e le cronache rosa si lancino in supposizioni ed ipotesi che ad oggi non hanno mai trovato conferme.