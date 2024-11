Anna Marchesini, carriera e vita privata: il successo col trio Tullio Solenghi e Massimo Lopez

Anna Marchesini è stata e continua ad essere un’icona della comicità italiana, anche se in vita ha fatto molto più di questo. È stata, infatti, anche un’attrice, una doppiatrice e una scrittrice che ha saputo distinguersi per la sua comicità mai volgare, ma sempre intelligente e raffinata. D’altronde al suo fianco ha avuto due grandi professionisti, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, con i quali formava l’indimenticabile trio comico.

Paki Valente, chi è l'ex marito di Anna Marchesini/ Dal matrimonio nel 1991 alla burrascosa separazione

Come dimenticare la Signorina Carlo o la sessuologa Merope Generosa, personaggi che Anna Marchesini ha portato sul piccolo schermo e che hanno dominato la scena televisiva degli anni ’80 e ’90. Il Trio ha infatti segnato una vera e propria epoca della comicità, motivo per il quale la morte di Marchesini è stato un dolore immenso, non solo per Solenghi e Lopez, ma per tutti il pubblico italiano che ha imparato a conoscerla e apprezzarla.

Anna Marchesini e il Trio con Tullio Solenghi e Massimo Lopez/ Com’è nato e perché si è sciolto: la verità

Com’è morta Anna Marchesini e malattia: la lotta contro l‘artrite reumatoide

Anna Marchesini ha infatti dovuto fare i conti con una malattia: l’artrite reumatoide. Si tratta di una patologia infiammatoria cronica che l’ha costretta a rallentare la sua attività professionale e ad apparire, dunque, sempre meno sul piccolo schermo. Questo, però, non l’ha mai fermata: Anna Marchesini ha continuato a lavorare nel Trio comico e a far ridere il pubblico.

La comica è morta il 30 luglio 2016, all’età di 62 anni, dopo la lunga lotta contro la malattia. A dare la triste notizia al tempo fu suo fratello Gianni Marchesini, con un messaggio che recitava: “Prima che lo sappiate da quel tritacarne dell’informazione tengo a dirlo io. Ora in questo momento è morta mia sorella Anna Marchesini. Grazie a tutti. Non sarò in grado di rispondervi”.

Virginia, chi è la figlia di Anna Marchesini/ "Mia madre mi ha lasciato l'entusiasmo, mi ha dato tutto"