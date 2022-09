CHI HA VINTO LE ELEZIONI POLITICHE 2022?/ Centrodestra al 43%, trionfa Giorgia Meloni

Chi ha vinto le Elezioni Politiche 2022? Giorgia Meloni ha vinto e vola al 26%

La lunga notte delle Elezioni Politiche 2022 si è conclusa e sono arrivati i risultati ufficiali dello spoglio delle schede elettorali di Camera e Senato. Ma ciò che tutti si stanno chiedendo in questo momento, oltre ai numeri, alle percentuali e ai seggi è una semplice domanda: chi ha vinto le elezioni? E la risposta è molto semplice e non è una novità inaspettata: ha vinto senza dubbi Giorgia meloni e il suo partito, Fratelli d’Italia ha superato il 25% dei consensi.

Chi ha vinto le Elezioni Politiche 2022? Dagli Intention Poll, alle proiezioni, ai dati reali: la vittoria della Meloni

Durante la notte delle Elezioni Politiche 2022, dopo la chiusura delle urne avvenuta alle 23, sono iniziati ad arrivare i primi Intention Poll basati su stime che dovrebbero avere un’affidabilità del 70% circa. I dati sul vincitore alle elezioni in quel momento davano in testa Fratelli d’Italia, con uno scarto di circa 7/8 punti dal Partito Democratico. Il più grosso stravolgimento che è avvenuto tra il primo Intention Poll e il secondo era la posizione della Lega, inizialmente data al 10%, che era scesa leggermente.

La terza proiezione degli scrutini delle Elezioni Politiche 2022 parlava di un quadro simile agli altri due, dando sempre Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni attorno al 25%, seguito dal Partito Democratico al 17%, Movimento 5 Stelle al 16%, Forza Itali e Lega alla pari al 8% e Azione-Italia Viva al 7%. Nel frattempo, i leader politici, in una linea che si è verificata dopo ogni elezione politica, hanno mantenuto il riserbo, nella maggior parte dei casi non mostrandosi neppure in pubblico.

Subito dopo gli Intention Poll, sempre confermando un copione piuttosto comune alle Elezioni Politiche, si è fatta la mezzanotte, orario in cui i maggiori istituti statistici iniziano a pubblicare le prime proiezioni ufficiali, basate su campioni variabili di voti reali. Da subito la vittoria di Fratelli d’Italia e della colazione di Centrodestra è apparsa ovvia, con le prime proiezioni che assegnavano alla coalizione di Centrodestra il 41,5% dei seggi al Senato e al Centrosinistra il 26,1%, mentre il Movimento 5 Stelle era dato al 16,8%. Nelle seconde proiezioni il Centrodestra era salito al 42,1%, il Centrosinistra era stabile, i 5 Stelle al 17%. Azione e Italia Viva erano al 6,9%, Italexit all’1,5% e gli altri partiti al 6,4%. Il dato più importante, però, è la grossa distanza che tra le due coalizioni, che con il sistema del Rosatellum premia in larghissima parte il Centrodestra, che con la conferma dei dati potrebbe permettere alla coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati di governare pressoché senza alcun grande ostacolo.

Anche i risultati che emergono dallo spoglio reale dei voti indica la Giorgia Meloni come grande vincitore della campagna elettorale: FdI, a metà delle sezioni scrutinate, ha raggiunto il 26,45% e ha staccato quasi del 7% il secondo partito classificato, il Pd di Enrico Letta che si ferma alla soglia del 20%. Male gli alleati della Meloni, Lega e Forza Italia, che non superano il 7% dei consensi.

L’esito di queste elezioni sembrava piuttosto scontato, come ci siamo detti, fin dalle primissime fasi della crisi che ha portato allo scioglimento del governo d’unità nazionale guidato da Mario Draghi. Nelle due settimane precedenti alle votazioni non è consentito pubblicare sondaggi politici, dunque le ultime stime risalivano al 10 settembre. In quell’occasione la vittoria della coalizione di Centrodestra sembrava scontata, con un netto vantaggio del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, sul resto dei partiti italiani. Si parlava di circa il 25,3% delle preferenze per Fratelli d’Italia, seguito dal Partito Democratico al 21,2%, dalla Lega al 12,9% e il Movimento 5 Stelle al 13,8%. Rimanevano un pochino indietro il resto delle forze politiche, con Forza Italia al 7,9%, Terzo Polo al 5,5%, Sinistra Italiana-Verdi al 3,4%, Italexit al 2,4%, + Europa 2,2%, Impegno Civico 1,2%, Noi moderati 1,1% e Unione Popolare all’1%.

Chi non ha vinto, anzi è il grande sconfitto è Luigi Di Maio, che sarà fuori dal prossimo Parlamento. Stando all’elaborazione di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 è infatti statisticamente certa la vittoria di Sergio Costa per il Movimento 5 Stelle. Dunque, è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta proprio dal partito che ha lasciato.

Vincitore delle Elezioni Politiche 2022: la Meloni festeggia, Salvini e Letta rischiano il posto…

La posizione della Lega merita un approfondimento particolare dopo che, secondo alcuni commentatori politici, potrebbe trovarsi davanti ad una profonda revisione interna del partito, soprattutto per quanto riguarda la leadership. Per vedere se questi dati creeranno una reale scissione all’interno della Lega, e della coalizione del Centrodestra, sarà necessario attendere e seguire da vicino la situazione. Il dato che abbiamo, ormai quasi consolidato, è che la Lega si ferma all’8,9%. Ben al di sotto della soglia psicologica del 10%. La Lega riesce a tenersi dietro sia Forza Italia che il Terzo Polo però si ritrova ridimensionato. La Lega Nazionale di Salvini perde e quindi torna di moda la Lega di Giorgetti e dei Governatori, la Lega Nord vecchia maniera e bossiana. Vedremo se Salvini deciderà di dimettersi. Per ora regna il silenzio in via Bellerio. Mentre per la coalizione di Centrosinistra sarà, forse, necessaria una revisione dei rapporti tra i partiti, scissi e in disaccordo fin dalle primissime battute di questa campagna elettorale 2022 e che dovranno, ora più che mai, portare avanti un programma coeso di opposizione nei confronti di una coalizione che sembra arrivare in Parlamento e in Senato come un fronte compatto. Sicuramente la crisi più profonda la vive il Pd che si ritrova sconfitto politicamente, non essendo riuscito a mettere insieme il centrosinistra, e numericamente, non essendo riuscito a superare il 20%. Il suo destino è già segnato: Letta dovrà tornarsene in Francia.

