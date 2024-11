Tutto su Diego Tavani e Claudia D’Agostino di Uomini e Donne

Diego Tavani e Claudia D’Agostino sono tra i protagonisti dell’attuale parterre del trono over di Uomini e Donne. Diego è stato un cavaliere del programma di Maria De Filippi già nelle scorse stagione trovando anche l’amore. Dopo l’addio al programma, tornato single, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco tornando nel parterre maschile del trono over. Diego è di Roma, è padre di un ragazzo e sogna di poter trovare nuovamente l’amore tra le dame del parterre tra cui spicca la presenza di Claudia D’Agostino.

Quest’ultima è una vecchia conoscenza della trasmissione di Maria De Filippi avendo partecipato, in passato, al trono classico. Claudia, infatti, è stata una corteggiatrice ed è stata la scelta di Andrea Offredi con cui la storia è finita poco dopo.

Diego Tavani e Claudia D’Agostino: conoscenza finita a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 12 novembre 2024, Diego Tavani e Claudia D’Agostino si ritrovano al centro dello studio per confrontarsi dopo la scelta di lui di chiudere la frequentazione. Claudia non capisce il motivo per cui Diego abbia chiuso la frequentazione. I due non si sono sentiti per qualche giorno fino a quando lui non ha deciso di fare un nuovo passo nei confronti di Claudia provando per lei un forte interesse. Claudia ammette che le piacerebbe continuare a conoscerlo, ma al tempo stesso, è incuriosita da un altro cavaliere del parterre.

In particolare, la D’Agostino vorrebbe uscire con Andrea, uno dei nuovi cavalieri del parterre ma Andrea spiazza tutti spiegando di non essere interessato perché considera Claudia “poco femminile”. La parole del cavaliere scatenando, così, la durissima reazione dello studio che si scaglia contro di lui per il poco tatto utilizzato nei confronti della dama.