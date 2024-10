Giulia e Mirko sono pronti alla prima puntata di “Se mi lasci non vale“, il nuovo esperimento sociale in prima serata su Rai2 che da questa sera entreranno in un villa, allestita alle porte di Roma, per mettersi in gioco tra prove collettive ed individuali e non solo.

Durante il percorso, infatti, la coppia avrà l’occasione per approfondire la propria relazione tra aspetti positivi e negativi grazie al supporto di un team di esperti tra cui segnaliamo la presenza di coach e personale specializzato come una psicoterapeuta e una soul coach.

Chi sono Michela e Andrea, coppia Se mi lasci non vale/ 12 anni d'amore, ma tante rinunce e incomprensioni

Chi sono Giulia e Mirko di Se mi lasci non vale

Ma chi sono Giulia e Mirko, tra le coppie protagoniste della prima edizione di “Se mi lasci non vale”? Conosciamo meglio alcuni dettagli sulla coppia pronta a mettersi alla prova nel nuovo esperimento sociale di Rai2. Giulia ha 33 anni e vive a Roma dove lavora come libera professionista. E’ una donna realizzata nel lavoro e nella vita personale e si definisce sensibile, vulcanica ed emotiva. Giulia è innamoratissima di Mirko, anche se critica il marito di essere poco empatico.

Chi è Aneta e Daniel, coppia Se mi lasci non vale/ Liti e incomprensioni a causa di problemi di comunicazione

Mirko ha 38 anni e lavora come autista di autobus. E’ un uomo semplice e tranquillo, dal carattere posato. I due sono innamorati da tempo e hanno formato una bellissima famiglia, anche se ha cominciato a dubitare dei sentimenti della moglie. Dopo nove anni di matrimonio e tre figli, sulla carta sembrano una coppia modello, ma in realtà hanno una grande difficoltà nel parlare e comunicare. Riusciranno a risolvere i loro problemi?