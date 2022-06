Chi sono le ex fidanzate di Luca Daffrè?/ Il flirt sospetto con Sophie Codegoni e…

Luca Daffrè, chi sono le sue ex fidanzate? Da Camilla Caimi a…

La partecipazione di Luca Daffrè all’Isola dei Famosi ha entusiasmato il pubblico femminile. In molte si sono chieste se Luca avesse il cuore occupato. Sappiamo che Camilla Caimi è l’ex fidanzata di Luca Daffrè. Daffrè ha una breve parentesi di vita a Sidney in Australia, ci resta otto mesi nel 2015, per inseguire il suo sogno di diventare un modello. Quando Luca ritorna in Italia si trasferisce a Milano. Qui, dopo qualche tempo, conosce Fedez e la Ferragni, incontro fruttuoso dato che il Daffrè prende parte al video di una canzone del noto cantante Federico Lucia, alias Fedez. Proprio grazie a questa fortunata partecipazione, Luca è ben presto notato.

Luca ha un’ex fidanzata piuttosto famosa. i tratta della biondissima influencer Camilla Caimi. I due hanno annunciato la loro relazione nel 2020, spezzando il cuore delle fan di lui che avrebbero voluto vederlo sul trono di Uomini e Donne. Non si sa poi perché tra loro sia finita. L’unica certezza è che nel 2021 il bel Luca sia stato paparazzato in dolce compagnia dell’ex gieffina vip Sophie Codegoni. Infatti erano circolate delle foto che ritraevano Sophie Codegoni e Luca Daffrè nello stesso posto. A chiarire la situazione ci aveva poi pensato la Codegoni precisando che era a Como per uno shooting fotografico.

Lo scorso anno, Luca Daffrè ha avuto una relazione con Camilla Caimi che però poi è finita. Luca Daffrè si era presentato a Uomini e Donne come corteggiatore di Teresa Langella. Il giovane però non aveva suscitato particolare interesse nella tronista che a lui aveva scelto Alessio Campoli. A distanza di tempo, Luca aveva però ritrovato il sorriso accanto a Camilla. Era stato proprio lui a darne notizia sui social.

Prima di partire per l’Isola dei Famosi il ragazzo si è professato single. Durante questa avventura, Maria Laura De Vitis aveva puntato gli occhi su di lui. Maria Laura aveva raccontato di aver fatto un sogno erotico su Luca Daffrè: “Eravamo vicini di camera. Io sentivo bussare alla porta, Vado a vedere alla finestra e c’era il cervo e gli ho aperto. E poi il sogno è continuato. Lui, invece, ha sognato che lo nominavo”. Nel corso di un confessionale, Maria Laura ha poi confidato: “Eravamo molto complici, ridevamo tanto, c’era della passione. Magari se si avvera fuori di qua, gli dirò che avevo avuto un sogno premonitore”. Luca Daffrè però aveva ammesso di essere interessato a Estefania Bernal. Ora che l’Isola dei Famosi sta per terminare, i due decideranno di frequentarsi?

