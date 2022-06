Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis delusione superata?/ Lei “Mi piace: dopo l’Isola…”

Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis: la ragazza delude, “parac*la”

Potrà mai esserci un futuro tra Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis dopo l’Isola dei Famosi 2022? Una cosa è certa: l’ex tentatore sarebbe rimasto particolarmente deluso dall’atteggiamento della vincitrice de La Pupa e il Secchione dopo le frasi pronunciate nel corso della semifinale: messa di fronte ad una scelta, tra Luca e la finale, infatti, Maria Laura aveva scelto quest’ultima, deludendo non poco il bel naufrago che non avrebbe affatto gradito la scelta espressa durante il collegamento con Ilary Blasi. A detta della De Vitis, però sarebbe stato ipocrita da parte sua dare una risposta differente. Non sarebbe bastata questa sua spiegazione per far cambiare idea a Luca, rimasto fermo nelle sue posizioni.

Dopo la puntata Luca Daffrè si è ritrovato a chiacchierare con Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis e un po’ in imbarazzo ha ammesso: “Ho scelto la ragazza sbagliata eh? Mi ha anche detto che mi scarterebbe per la vittoria finale, io questa cosa me la sono segnata”. Carmen ha replicato definendo la De Vitis una “parac*la, peggio di me”. Ma anche Daffrè, seppur in ritardo, lo avrebbe compreso.

Maria Laura De Vitis nel preferire la finale dell’Isola dei Famosi a Luca Daffrè avrebbe aggiunto che la conoscenza con il naufrago sarebbe proseguita anche fuori, eppure l’ex tentatore non sarebbe ora ormai tanto convinto di voler proseguire la loro frequentazione. La delusione per il giovane fa fatica ad andare via. “Mi dispiace ragazzo ma non hai ancora capito una mazza”, ha commentato Nicolas Vaporidis ironico, “avresti dovuto lottare per Carmen invece sei andato a cercare la pischelletta che vuole altro”.

L’interesse per Maria Laura De Vitis da parte di Luca Daffrè è in realtà evidente e sia Carmen Di Pietro che Nicolas Vaporidis lo avrebbero invitato ad aprire gli occhi. La ex di Brosio però, di fronte alle battutine dei suoi compagni se la sarebbe presa ribadendo: “Sarebbe stato ipocrita, non siamo innamorati, siamo in un gioco!”. La stessa si è poi detta una giocatrice e adesso che è in corsa pur non credendo di poter vincere vuole godersi la finale. “Per quanto riguarda Luca, per me non è un oggetto che devo conquistare o avere, ma una persona che mi piace, che vorrei frequentare fuori ma se anche lui lo vuole”, ha aggiunto la De Vitis. Dopo un confronto tra i due giovani, pare in realtà che a Daffrè sia già scivolata la delusione iniziale.











