OSCAR GENERALE E INDIA NAYARA, EX MARITO E FIGLIA DENNY MENDEZ/ “Tra noi è finito l’amore…”

Denny Mendez a La Volta Buona: “Mia figlia India Nayara è un miracolo…”

Denny Mendez è stata oggi ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo per raccontarsi tra ultimi impegni e curiosità legate ai suoi affetti. L’attrice e conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime osservando la foto di sua figlia India Nayara. “Mia figlia mi ha vista al teatro con un altro spettacolo, però le piace. Sono felice di questo miracolo che mi ha regalato la vita. Perchè mi commuovo? Mi sento un po’ miracolata nell’averla avuta, l’ho desiderata tanto; non arrivava subito quindi devo dire grazie. Oggi ha 7 anni, è un amore di bimba. Ora viviamo a Bologna insieme; però cerco comunque di darle una visione internazionale”.

Chi è Denny Mendez, attrice e conduttrice/ Dalla vittoria a Miss Italia al successo in tv

Dolci le parole di Denny Mendez nel parlare della sua tenera figlia India Nayara, nata dal matrimonio ad oggi concluso con Oscar Generale. A proposito dell’ex marito la conduttrice non si è pronunciata in maniera corposa, limitandosi a qualche piccola considerazione alle domande a raffica di Caterina Balivo. “E’ finita perchè l’amore è finito, ma siamo in ottimi rapporti come genitori”. (agg. Valerio Beck)

Oscar Generale, chi è l’ex marito di Denny Mendez

Denny Mendez è forse tra i volti più riconoscibili del mondo dello spettacolo italiano; dai tempi della vittoria a Miss Italia ad oggi i suoi ruoli televisivi si sono moltiplicati, senza dimenticare lo spazio dedicato anche alle esperienze cinematografiche. Se per la sua carriera gli appassionati sono ben informati, forse manca all’appello qualche curiosità legata alla sua vita privata; la storia più importante della conduttrice è sicuramente stata quella con l’ex marito Oscar Generale, con il quale ha dato alla luce la figlia India Nayara.

Chi è Oscar Generale, ex marito di Denny Mendez? Per chi se lo stesse chiedendo, parliamo di un noto produttore e manager cinematografico di origini italiane ma che vanta un’importante carriera anche negli Stati Uniti d’America. La storia d’amore con la conduttrice risale a diversi anni fa; molti ricorderanno la romantica proposta di matrimonio nel 2014, sul red carpet del Festival di Cannes.

India Nayara, chi è la figlia di Denny Mendez e dell’ex marito Oscar Generale

Dopo essere convolati a nozze, Denny Mendez e il suo ex marito Oscar Generale hanno amplificato la bellezza del loro amore con la nascita della piccola India Nayara, nel 2016. Purtroppo però, le strade della conduttrice e del manager cinematografico si sono separate nel 2022 ma pare che tra i due ci sia ancora un ottimo rapporto proprio per amore della figlia.

India Nayara – figlia di Denny Mendez e il suo ex marito Oscar Generale – è prossima a compiere il decimo anno d’età. Sua madre è dunque attenta a proteggerla dall’attenzione mediatica e per lei in passato ha anche deciso di mettere da parte la carriera professionale. “Mi avevano offerto un lavoro importante, non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti ma credo che ci siano delle priorità. Quando si parla di seguire i figli, li devi seguire… Il nostro tempo per cercare di comprendere questi silenzi e ascoltarli, essere vicino a loro quanto più possibile”.











