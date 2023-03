Oscar Generale, ex compagno Denny Mendez/ La figlia India Nayara

Oscar Generale, chi è il produttore italiano

Denny Mendez sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 22 marzo, di Oggi è un altro giorno.

L’ex Miss Italia è a teatro con una commedia dal titolo “Cose di ogni giorno”. Denny Mendez è stata legata per dieci anni al produttore di Hollywood di origine italiana Oscar Generale. Nato a Rivarolo Canavese, provincia di Torino, Generale ha lasciato l’Italia più di dieci anni fa per trasferirsi a Los Angeles: “Mi sono trasferito in America dietro consiglio di Dustin Hoffman con cui avevo girato alcuni spot pubblicitari. Prima lavoravo con le star italiane, ma ho deciso di reinventarmi”, ha raccontato a Vanity Fair.

Gnonto: "Temo Mancini, per me era un idolo"/ "Vialli? Le sue parole sempre con me"

Nel 2014, sul red carpet di Cannes, Oscar Generale si è inginocchiato per chiedere la mano a Denny Mendez, all’epoca sua fidanzata: “Chiedere la mano di una donna è un momento speciale e come tale deve essere celebrato. È così che bisogna trattare le donne”, ha detto il produttore.

Oscar Generale e Denny Mendez: la figlia India Nayara

Nel 2016 Denny Mendez e Oscar Generale sono diventati genitori di India Nayara, nata a Los Angeles il 9 settembre. “Amore mio ho iniziato a tenerti la mano, guardarti negli occhi senza mai spostare il mio sguardo, poi dopo averti detto Ti amo, mi hai reso padre di una bellissima bambina di nome India Nayara, felice di dividere il resto della nostra vita, grazie di esistere, il tuo piccolo grande uomo Oscar…”, ha scritto il produttore su Facebook. Nel 2022, dopo quasi dieci anni insieme, si è conclusa la relazione tra Denny Mendez e Oscar Generale, che si erano conosciuti proprio durante un Festival di Cannes: “Come tutte le favole hanno un inizio e una fine. Reputo Denny una brava mamma, ma purtroppo devo comunicarvi che la nostra vita ha preso direzioni diverse. Saremo comunque uniti nel nostro dovere di genitori. Chiedo a tutti la cortesia di rispettare la nostra privacy”, ha annunciato su Facebook il produttore.

Dario Cataldo, caduta nel Giro di Catalogna/ Sette fratture per il ciclista

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Roma Barcellona donne (risultato finale 0-1): decide Paralluelo

© RIPRODUZIONE RISERVATA