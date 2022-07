Chi vuole sposare mia mamma?/ Diretta puntata 20 luglio: Patrizia e Martina

Chi vuole sposare mia mamma?, quinta puntata 20 luglio su Tv8

Questa sera, mercoledì 20 luglio, alle 21.30 su Tv8 va in onda la quinta puntata di Chi vuole sposare mia mamma?, il dating show condotto da Caterina Balivo. Il programma è ambientato a Villa Tenchio a Casirate Olona, a metà strada tra le città di Milano e Pavia. La tenuta viene spesso affittata per i matrimoni e cerimonie. Per la terza volta una mamma single, accompagnata da un figlio o una figlia, è pronta a rimettersi in gioco per avere la loro seconda chance in amore. Per ogni mamma, di età compresa tra i 40 e i 60 anni, ci sono sei pretendenti che verranno man mano eliminati dalla protagonista, supportata dal figlio che potrà anche cambiare le carte in tavola. Le protagoniste delle prime puntate sono state: Stefania Gagliano (che ha scelto Simone Tacconi) e Maria Corso (che ha scelto Alex Cosma).

Patrizia e la figlia Martina protagoniste di Chi vuole sposare mia mamma?

Le protagoniste della quinta puntata, e della sesta in onda settimana prossima, di Chi vuole sposare mia mamma? sono Patrizia “Patty” D’Angeli e la figlia Martina. Patty ha le idee molto chiare su come deve essere il suo uomo ideale: “Bello, affascinate, intrigante, intelligente, mi deve sapere prendere mentalmente… e anche un po’ stuzzicare, erotico e sensuale. Vi può bastare?”. Come sempre Caterina Balivo accompagnerà mamma e figlia nella conoscenza dei pretendenti. “È un “dating” inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno, ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore. Tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”, ha detto la conduttrice presentando questa nuova avventura, come ha riportato Bubino Blog.

