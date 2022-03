Chiara Balistreri picchiata dall’ex “Oggi muori”/ Mamma lo difende “pugni? E’ amore…”

Chiara Balistreri, giovane 19enne di Bologna ha provato sulla sua pelle cosa significa vivere un amore tossico. La sua storia era già stata trattata la scorsa settimana dalla trasmissione Chi l’ha visto. La giovane era stata picchiata dall’ex compagno Gabriel di origini rumene, attualmente indagato e ricercato per “lesioni gravi con una serie di aggravanti” ma attualmente latitante. A colpire sarebbero state le parole della madre del ragazzo che, chiamando al telefono Chiara per domandarle perché lo aveva denunciato, aveva commentato: “Non ti ha fatto niente, ti ha rotto solo il naso”.

Il programma di Federica Sciarelli è tornato anche ieri sera sulla vicenda con la presenza in studio della madre di Chiara, Roberta Etzi. Chi l’ha visto si è recata dalla madre del ragazzo, presente anche lei al momento del pestaggio. Ha tentato di fermare il figlio violento ma successivamente lo ha giustificato. La 19enne ha postato le conseguenze del pestaggio su TikTok e Gabriel l’avrebbe intimata ad eliminare subito il filmato. A commentare è stata la madre del ragazzo: “Una lezione alle donne per imparare a rispettare l’uomo e non fare più le corna”.

Chiara Balistreri picchiata dall’ex fidanzato: la mamma di lui lo giustifica

La mamma di Gabriel avrebbe commentato con grande orgoglio il commento lasciato sotto al video postato sui social da Chiara Balistreri. “E’ la verità”, ha ribadito anche al programma di Rai3. In realtà non ci sarebbe stato alcun tradimento ma tutto sarebbe nato dopo un messaggio inviato da un amico. Ramona, mamma di Gabriel, ha spiegato quanto accaduto il giorno del pestaggio: “La porta era chiusa, ho visto Gabri e Chiara che litigavano per il fatto che un ragazzo le aveva mandato dei messaggi”. A raccontare l’accaduto è stata la stessa 19enne: “Mi arriva un messaggio di un ragazzo con il quale tempo fa mi son sentita. Il messaggio conteneva l’emoji di un pollice”. A detta della giovane, lui non si sarebbe fermato neppure alla vista della madre. “Mio figlio non si è controllato, non sono riuscita a prenderlo e le ha tirato un pugno in faccia e uno schiaffo”, ha confermato la donna.

Chiara continuava a perdere sangue ma la violenza di Gabriel non si sarebbe fermata neppure con l’intervento della madre e del suo compagno. “Ho cercato di fermarli, gli ho detto di tutto, l’ho tirato giù, lei si è alzata e le ho detto di chiudersi in bagno”, ha aggiunto la madre. “Lui continuava a dirmi che sarei morta in quella casa”, ha commentato Chiara. La madre della 19enne nel frattempo segnala la cosa ai servizi sociali che, di contro, decidono “che non riesco a fare il genitore e tenermi mia figlia in casa ed a tenere una leadership su mia figlia”. Per questo la giovane è stata trasferita in una comunità aperta dove è scappata diverse volte nascondendosi anche in casa di Gabriel, sebbene fosse minorenne. Nell’ultima parte dell’intervista, la mamma di Gabriel continua a giustificarlo: “Quando l’ha conosciuta mio figlio era dolce, non usciva in discoteca, al bar… Lei lo ha abituato a fare aperitivi, comprare vino, bere insieme. Mio figlio ero ubriaco. I pugni? E’ l’amore, lui non voleva che nessuno toccasse Chiara”.











