Chiara Bontempi, fidanzata e futura moglie Gimbo Tamberi/ “La donna della mia vita”

Chiara Bontempi, chi è la futura moglie di Gianmarco “Gimbo” Tamberi

Chiara Bontempi è la fidanzata di Gianmarco “Gimbo” Tamberi, oro nel salto alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e agli Europei di Monaco 2022. Oggi, giovedì 1° settembre, Chiara e Gianmarco si sposeranno a Pesaro, nella splendida Villa Imperiale, davanti al sindaco Matteo Ricci. La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso anno prima della partenza per il Giappone: “Non trovo le parole… L’emozione è talmente tanta che ancora non ci credo. Ti amo amore mio infinito, Ti direi di sì ogni singolo giorno”, aveva scritto lei su Instagram dopo la romantica proposta. Classe 1995, Chiara Bontempi ha vissuto tutta la sua adolescenza ad Ancona e nel 2019 si è laureata a Verona nel 2019. I due si sono conosciuti quando erano ragazzi e stanno insieme dal 2009: “Sa stare al mio fianco come nessuno. A Tokyo è stata indispensabile. Forse perché siamo cresciuti insieme. Lei aveva 14 anni, io 17. C’è rispetto reciproco. Ha i miei stessi valori: fedeltà e onestà”, ha detto Tamberi in un’intervista al Corriere della Sera a inizio anno.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi matrimonio oggi: com'è nato l'amore/ "In pineta…"

Chiara Bontempi e Gianmarco “Gimbo” Tamberi insieme dal 2009

Lo scorso agosto Gianmarco Tamberi si è aggiudicato l’oro nel salto in alto agli Europei di Monaco 2022 con un salto di 2.30 metri al secondo tentativo. La vittoria è stata dedicata alla fidanzata Chiara Bontempi, come sempre sugli spalti a fare il tifo per lui: Giambo ha indicato felice l’anulare della mano destra. “Chiara è la donna della mia vita e mi dà la forza di andare avanti”, ha detto ai microfoni il campione marchigiano subito dopo la vittoria. È stata Chiara a organizzare il matrimonio, in programma oggi 1° settembre a Pesaro. Lei indosserà un abito firmato dall’Atelier Emé, lui molto probabilmente un completo di Giorgio Armani. Tra i circa 200 invitati molti i nomi noti: l’altista qatariota Mutaz Barshim, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Bebe Vio e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

LEGGI ANCHE:

Chiara Bontempi, fidanzata Gianmarco Tamberi/ La dedica dell'atleta dopo la medaglia d'oro agli europeiDIRETTA/ Gianmarco Tamberi finale salto in alto streaming video tv: Gimbo è oro!

© RIPRODUZIONE RISERVATA