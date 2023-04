Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi in ospedale/ “Sei mesi che non respiravi bene”: cos’è successo

Chiara Bontempi, la moglie di Gianmarco Tamberi in ospedale per un’operazione al naso: cos’è accaduto

Gianmarco Tamberi ha incantato gli italiani con le sue prodezze nel salto in alto. L’atleta, che tra i tanti successi sportivi annovera la medaglia d’oro conquistata nella finale olimpica di salto in alto, ex aequo con il qatariota Barshim, si è poi concesso al grande pubblico anche dal punto di vista personale, facendo conoscere la sua dolce metà Chiara Bontempi. Sua storica fidanzata, al suo fianco anche nei momenti più difficili della sua carriera, Chiara è poi diventata sua moglie lo scorso anno.

Chiara e Gianmarco sono una coppia unitissima, e lo dimostrano anche le immagini postate da entrambi su Instagram. Proprio l’ultimo scatto postato dal campione ha però destato un po’ di preoccupazione tra i fan della coppia. Nella foto, Chiara è in un letto d’ospedale, porta il naso bendato e appare evidentemente stanca. Tamberi, invece, è al suo fianco a tenerle la mano. Ma cos’è successo?

La dedica di Gianmarco Tamberi alla moglie chiara: “Fiero di te”

A spiegarlo è proprio Gianmarco nella didascalia che accompagna la foto, in cui lo sportivo scrive una dedica alla moglie: “Dopo più di 6 mesi che non riuscivi a respirare bene, speriamo finalmente che tu possa tornare a dormire sogni tranquilli. Sono fiero di te amore mio.” Chiara Bontempi si è dunque sottoposta ad un’operazione al naso a causa di problemi di respirazione. C’è però chi ha alluso ad un intervento di chirurgia plastica per ‘abbellire’ il naso, allusione alla quale Gianmarco ha prontamente risposto scrivendo: “Per le simpatiche curiosone: No, Chiara non ha fatto un operazione estetica! Ps grazie comunque per il tatto e l’eleganza…”

