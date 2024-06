Chiara, chi è la sorella di Davide Frattesi?/ Curve da capogiro e foto sempre più hot su Instagram

Il suo profilo è cliccatissimo e con l’inizio degli Europei in Germania ha subito una bella impennata in termini di like ed engagement. Parliamo di Chiara, la sorella di Davide Frattesi, sempre più in voga sui social con un profilo Instagram ricco di belle foto e scatti iper sensuali. I follower crescono giorno dopo giorno e i contenuti postati da Chiara catturano sempre più l’attenzione del pubblico maschile e dei tifosi. Così la sorella del celebre calciatore incanta i social con le sue forme da urlo e quasi oscura Davide, ora impegnato agli Europei con gli azzurri.

A fare il tifo per Frattesi ovviamente c’è anche la sorella Chiara, che segue tutte le partite dell’Italia insieme alle altre “wags” del gruppo. Tra gli ultimi scatti postati dalla ragazza, ce ne sono diversi che hanno attirato l’attenzione dei tifosi che, al di là delle preferenze calcistiche, si uniscono nel riconoscere e apprezzare le qualità fisiche della giovane influencer.

Il flirt tra Weston McKennie e la sorella di Frattesi iniziato e finito alla velocità della luce. Ora…

Al mondo del gossip, oltretutto, Chiara Frattesi non è nuova. Nelle settimane scorse, infatti, il suo nome era stato accostato a quello di Weston McKennie della Juventus, nell’ottica di un flirt che si è acceso e spento alla velocità della luce. Tempo di un abbraccio immortalato sui social, con tanto di cuoricini poi svanito nel nulla, come il segui su Instagram.

Così per gli aspiranti corteggiatori c’è una buona notizia: la sorella di Frattesi molto probabilmente è tornata single, quindi è di nuovo sul mercato. La brutta notizia è che conquistarla non sarà facile, così come ottenere la sua attenzione, dato che sembra molto impegnata tra vita mondana, progetti e viaggi in giro per il mondo.

