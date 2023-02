Chiara Cospito: “Mio fratello Alfredo non ha ammazzato nessuno”/ “Si lascerà morire”

Chiara Cospito: “Viviamo nell’angoscia”

Chiara Cospito a difesa del fratello Alfredo sulle pagine di Repubblica. La sorella dell’anarchico, incarcerato ad Opera al 41 bis e protagonista di una protesta – con sciopero della fame – al centro di un vero e proprio caso giudiziario, si è schierata al fianco del fratello, difendendolo a spada tratta. “Mio fratello non è come viene dipinto e raccontato dai giornali e dalle televisioni, è una persona buona e gentile! Ha degli ideali che sono molto alti e che non tutti sono in grado di comprendere…”, spiega Chiara.

"Globalizzazione non va ripensata"/ Roubini: "guerra in Ucraina? È tra NATO e Russia"

Visibilmente emozionata, con la voce rotta dal pianto, Cospito prosegue: “Scusi… Cercate di capire… Per me e per la mia famiglia è una situazione difficilissima, da mesi viviamo nell’angoscia. Comunque vada, io starò sempre al fianco di Alfredo”. La sorella descrive l’anarchico come “Uno che non ha mai ammazzato nessuno, forse ve lo siete dimenticati questo. È una persona coerente con le proprie idee. Non è un uomo senza scrupoli, tutt’altro”. Lei stessa dice di condividere gli ideali del fratello, perché “Come si fa a non condividerle? Come si può non apprezzare l’uguaglianza universale, la giustizia veramente uguale per tutti… Lo disse anche il presidente Sandro Pertini che l’ideale anarchico è nobile e meraviglioso”.

Giornale vs Emiliano, "'intreccio con clinica orrori"/ "Telesforo invitò a votarlo…"

“Alfredo Cospito non ha ammazzato nessuno”