Chiara Maderna e Pietro De Luca stanno cercando di risolvere la loro piccola grande crisi a Matrimonio a prima vista 2024. Gli ultimi giorni insieme sembrano trascorrere tutto sommato in tranquillità, ma un grosso punto di domanda aleggia sulla coppia: Pietro e Chiara sono davvero compatibili? In fondo sono entrambi a chiederselo, nel frattempo Chiara propone a Pietro di organizzare una vacanza al mare. Una nuova occasione per capire se le recenti incomprensioni possono essere risolte e se ci può essere un futuro al di là del programma per marito e moglie.

Matrimonio a prima vista 2024, 7ma puntata/ Diretta e coppie: ultimi giorni prima della decisione finale

Stando alle anticipazioni di questa sera, mercoledì 30 ottobre, Pietro confida alla moglie che nei suoi progetti c’è l’idea di trasferirsi in Salento, per riassaporare le sue origini. Chiara dal canto suo non esclude di seguirlo, sempre che riesca a trovare lavoro e non perda la sua cattedra di insegnante. Qualcosa tra i due, tuttavia, sembra essersi rotto dopo l’ultimo scontro e il tentativo di riavvicinamento potrebbe rivelarsi evanescente…

Matrimonio a prima vista 2024, diretta / Diretta: coppie troppo costruite? Scatta la protesta

Più dubbi che certezze per Chiara e Pietro a Matrimonio a Prima vista 2024

Al di là delle buone intenzioni, Chiara e Pietro sembrano aver perso un po’ di smalto a Matrimonio a prima vista 2024 e la sensazione è che ci sia più freddezza che calore tra i due. Durante un confessionale, la moglie di Pietro si sfoga, ammettendo di avvertire un freno dentro di sé. L’ultima discussione evidentemente ha creato dei dissapori e nello specifico Chiara non sembra apprezzare né comprendere appieno alcuni lati caratteriali del compagno.

Così arriva ad ammettere, quasi sul finire dell’esperimento, che avrebbe preferito un altro profilo al suo fianco. Nel frattempo pure Pietro si ritrova a fare i conti con parecchi dubbi, ma rispetto a Chiara è molto più ottimista sul loro futuro insieme. Chi avrà ragione?

Erik e Valentina in difficoltà a Matrimonio a prima vista 2024/ Il rapporto a distanza complica il rapporto?