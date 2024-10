Chiara e Pietro, qualcosa non va! Malumori dopo la luna di miele

Malumori in vista per Chiara Maderna e Pietro De Luca di Matrimonio a Prima Vista 2024? Pare proprio di sì, almeno stando alle anticipazioni che circolano in rete prima della messa in onda del nuovo episodio. Le premesse erano buone per la coppia: Chiara e Pietro, infatti, stavano vivendo l’esperimento con il giusto approccio e con la voglia di viversi al meglio questa avventura. Tutto bene, dunque, almeno in luna di miele. Tra corsi di surf, baci e abbracci, i due sposi sembrano pronti ad iniziare la convivenza con il piede giusto.

Tornati a casa, però, Chiara e Pietro si trovano a fare i conti con la normalità, che mette in evidenza i punti di distanza all’interno della coppia. Chiara, che comincia a sentirsi più attratta da Pietro, continua comunque a pensare non sia ciò che avrebbe desiderato. Lui, forse preso dall’insicurezza, snocciola aneddoti personali che indispettiscono la compagna.

Dunque, cosa aspettarci da Chiara e Pietro in questa puntata di Matrimonio a Prima Vista 2024? Sicuramente tanti malumori, che pioveranno sulla coppia subito dopo il ritorno dalle Isole Canarie. Quando Pietro comincia a vantarsi dei suoi successi precedenti al matrimonio, trova il muro di Chiara che si irrigidisce e resta perplessa dal comportamento del compagno.

Tra insicurezze e malumori, Pietro rischia di abbattersi e infatti in confessionale dirà di aver bisogno di una persona rassicurante al suo fianco. Ora però chi potrebbe rassicurarlo è freddo nei suoi confronti. E ci riferiamo naturalmente a sua moglie Chiara. Cosa accadrà? I novelli spossi faranno pace e troveranno il modo di ricucire lo strappo?

