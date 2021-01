Chiara Nasti, insulti per fuga a Dubai / Ma lei dà la colpa a Conte: “chiedete a lui”

Chiara Nasti al centro delle polemiche per le vacanze a Dubai. La famosa influencer ha deciso di trascorrere questi giorni di festività lontana dall’Italia, attirando le ire di molti internauti. Sui social in tanti non hanno condiviso le sue scelte, condannandole apertamente. Dal suo canto Chiara Nasti ha fatto spallucce, attribuendo ogni responsabilità al premier Conte e tutto l’esecutivo. “Noi non possiamo nemmeno uscire di casa e tu sei a Dubai?“, domandano inferociti alcuni followers. “Queste sono quelle persone che non gliene può fregare di meno di ciò che sta accadendo nel mondo”, ribadisce un altro internauta, prendendo le distanze dal comportamento di Chiara Nasti. Per la famosa influencer si contano decine e decine di commenti negativi, così come per la collega Taylor Mega, anche lei in vacanza fuori dall’Italia. “Ma perché sono tutte a Dubai o in montagna?? E non mi venite a dire per motivi di lavoro perché sono tutte sdraiate a prendere il sole”, la considerazione seccata di un utente.

Chiara Nasti, colpa a Conte per vacanza a Dubai

Chiara Nasti decide di uscire allo scoperto e di replicare ai commenti duri dei fan, puntando il dito contro il premier Giuseppe Conte: “A sto giro più che criticare noi io due domande le farei a chi ci governa considerando che stiamo da un anno in questa situazione e solo in Europa viviamo chiusi in casa e pieni di restrizioni perché qui è tutto normale e tutto funziona (rispettando le regole)”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA