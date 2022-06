Chiara Pigozzi, moglie Damiano Tommasi/ Sposati dal 1996: sei figli e una scuola

Chiara Pigozzi: chi è la moglie di Damiano Tommasi?

Chiara Pigozzi è la moglie di Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma e della Nazionale e oggi Sindaco di Verona. Riservata e sempre lontano dai riflettori, Chiara ha sposato Tommasi nel 1996, a soli 22 anni I due si sono conosciuti tra i banchi di scuola: frequentavano l’Istituto Ragionieri “Lorenzo Calabrese” di San Pietro in Cariano. “20 years and six children ago, 10-06-1996. E sorridevi e sapevi sorridere, coi tuoi vent’anni portati così, come si porta un maglione sformato su un paio di jeans; Come si sente la voglia di vivere che scoppia un giorno e non spieghi il perché un pensiero cullato o un amore che è nato e non sai che cos’è”, ha scritto l’ex calciatore su Instagram in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio. In 26 anni di matrimonio, Damiano e Chiara hanno avuto sei figli: Beatrice (24 anni), Camilla (22), Susanna (18), Samuele (15), Emanuele (11) e Aurora (7 anni).

Chiara Pigozzi: sei figli e una scuola in Valpolicella

“Il merito della nostra famiglia numerosa va a mia moglie che sostiene egregiamente le maternità e ha una grande passione educativa. Nonostante i numeri siamo una famiglia normale: riusciamo a cenare al completo solo un paio di volte a settimana, ma i tanti compleanni sono una buona occasione per stare insieme”, ha detto Damiano Tommasi, qualche anno fa a Credere.it. a Intervistato da L’arena, alla domanda sulla fatica di avere sei figli, l’attuale sindaco di Verona ha risposto: “È stupendo. Hanno pregi e difetti, ma siamo contenti di aver dato al mondo delle persone in gamba”. Damiano Tommasi e la moglie Chiara Pigozzi hanno fondato insieme la “Bambi&Bimbi Don Milani Middle School”, in Valpolicella, una scuola paritaria bilingue, dedicata a Don Lorenzo Milani: “C’ispiriamo alla scuola di Barbiana del prete fiorentino”.

