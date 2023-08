Chicago Med 8, anticipazioni puntata 17 agosto 2023/ Hannah a rischio, Dylan cerca di salvare Goran

Chicago Med 8, anticipazioni puntata 17 agosto: nuovi drammi in corsia

Nel giovedì sera di Italia 1 ci saranno le nuove storie del Chicago Med con le puntate dell’ottava stagione. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera. Nel primo episodio , in onda dalle ore 23:45 e dal titolo ‘Una grave perdita’, dopo l’incendio Hannah accusa difficoltà respiratorie. Milena, colpita dalla pallottola sparata da Dylan, spira tra le sue braccia. Intanto Goran ha bisogno di un trapianto di fegato urgente, Dylan si impegna a cercare un donatore compatibile.

Lo trova nel fratello, che accetta di donare parte del proprio fegato. Il dottor Charles insieme alla nuova psichiatra, la dottoressa Cuevas, segue il caso di un ragazzo con segni di squilibrio psichico. Jessa viene tratta in arresto per aver provocato l’incendio e per aver provato ad uccidere Will. Dylan decide di lasciare il Med definitivamente.

Chicago Med, il cast dell’ottava stagione

Nell’ottava stagione di Chicago Med troviamo nel cast: Nick Gehlfuss è il dottor Will Halstead, Brian Tee è il dottor Ethan Choi (fino alla nona puntata), Marlyne Barrett è la capo infermiera Maggie Campbell, S.Epatha Merkerson è Sharon Goodwin, Oliver Platt è il dottor Daniel Charles, Guy Lockard è il dottor Dylan Scott (lascia dopo la prima puntata), Steven Weber è il dottor Dean Archer, Jessy Schram è la dottoressa Hannah Asher, Lilah Richecreek Estrada è la dottoressa Nellie Cuevas. Ricordiamo che Chicago Med è una serie televisiva statunitense, trasmessa dal 17 novembre 2015 sulla NBC, creata da Dick Wolf e Matt Olmstead. La serie è lo spin-off della serie televisiva Chicago Fire, sempre di Dick Wolf.

