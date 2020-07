Chicago PD 6/ Anticipazioni 1 luglio: grave lutto per Halstead

CHICAGO PD 6, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Italia 1 di oggi, mercoledì 1 luglio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Chicago PD 6 in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il secondo, dal titolo “Lieto fine“. Sarà la puntata conclusiva di un crossover iniziato con Chicago Fire 7 e che proseguirà con Chicago Med 4. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Pratt (Amy Morton) scopre che Voight (Jason Beghe) ha alzato il gomito e vive in condizioni pessime. All’arrivo di un nuovo caso, Voight si presenta sulla scena del crimine e viene allontanato in malo modo dalla Brennan (Anne Heche). La sovrintendente infatti lo ha sospeso dall’incarico fino a che non verrà conclusa l’indagine su di lui, per via della morte dell’assassino di Olinsky (Elias Koteas). Il posto da leader viene assunto da Antonio (Jon Seda), che guida le indagini su un giro di droga. Burgess (Marina Squerciati) e Atwater (LaRoyce Hawkins) creano una trappola per riuscire a mettere le mani su Andre Thompson (Matthew Elam), prima che altre persone muoiano per overdose. Quando l’interrogatorio di un contatto non va a buon fine, Ruzek (Patrick John Flueger) chiede di nascosto l’aiuto di Voight. Localizza così un altro sospettato, ma una volta arrivato sul posto con Atwater, scopre di trovarsi di fronte ad un ragazzino armato. Atwater decide di avvicinarsi disarmato, mentre Ruzek lo guarda a vista. Una volta tranquillizzata la situazione, Adam rimprovera all’amico di averlo messo in difficoltà e di aver temuto di perdere anche lui. Nonostante la sospensione, Voight muove le sue pedine per aiutare la squadra a trovare il colpevole. L’uomo viene rintracciato grazie ad un durissimo interrogatorio fatto da Ruzek, almeno in via ufficiale. Voight infatti si introduce di nascosto nella casa dello spacciatore arrestato e minaccia la moglie con una pistola. Poi entra in contatto con Derek grazie all’aiuto di Ruzek e lo minaccia di bruciare tutti i soldi ottenuti con lo spaccio, se non rivelerà dove si nasconde il trafficante.

A fine caso, Antonio prende di petto Voight: non ha visto di buon occhio il fatto che non lo abbia informato di quanto stava succedendo. Dawson infatti si sente tagliato fuori dai giochi e gli ricorda di averlo protetto, per evitare che finisse in prigione. Anche la Brennan raggiunge Voight per congratularsi per l’aiuto dato al caso. Mentre il leader dell’Intelligence osserva il video in cui spara all’assassino di Olinsky, la Brennan decide di chiudere l’inchiesta e lo riabilita. Voight però pretende che Olinsky venga riabilitato in modo che la famiglia possa ricevere un sostegno economico. Il giorno successivo, la squadra si riunisce per partecipare ai funerali di Olinsky. La Pratt tuttavia è costretta a presentarsi a casa di Voight per fermarlo: la moglie del detective defunto non lo vuole alla cerimonia. Voight decide di partecipare lo stesso, ma per rispetto alla famiglia si tiene distante dai funerali.

CHICAGO PD 6 ANTICIPAZIONI DELL’1 LUGLIO 2020

EPISODIO 2, “LIETO FINE” – In seguito ad un brutto incendio che ha colpito un palazzo di 25 piani, il padre di Halstead viene ricoverato d’urgenza in ospedale. L’uomo ha delle ferite gravi dovute alle ustioni e si teme che possa non sopravvivere. Mentre lui lotta fra la vita e la morte, Will e Jay non lasciano il suo capezzale. Halstead però dovrà rassegnarsi alla tragedia e poco dopo il padre muore. A causa del suo coinvolgimento, Voight vorrebbe estrometterlo dal caso, ma Jay decide di agire per conto suo e coinvolge Ruzek e Upton per individuare il piromane. Intanto, la squadra indaga su quanto accaduto anche con l’aiuto della Caserma 51. Dopo essere stato estromesso dal caso, Halstead sfoga la sua rabbia su Upton e finisce per dirle qualcosa di grave. Poi decide di non accettare l’ordinedi Voight e rimane coinvolto in una sparatoria in cui mette a rischio la propria vita.



